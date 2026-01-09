광명시, 10월 개관 광명3동 공공도서관 명칭 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광명3동 공공복합청사 내 1600㎡로 조성

경기도 광명시는 오는 10월 개관 예정인 광명3동 공공도서관의 명칭을 9일부터 오는 30일까지 공모한다.

광명3동 공공도서관은 광명동 104-9 소재 광명3동 공공복합청사 내 지상 5~6층에 연면적 1600㎡ 규모로 조성된다. 도서관은 어린이·종합 자료실을 비롯해 실감 놀이터, 어린이 창작공간, 강의실, 동아리실 등을 갖춘 복합문화공간으로 운영할 예정이다.

시는 공모에서 접수된 명칭을 대상으로 적합성·창의성·대중성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정할 예정이다. 시는 최우수상 1건(10만원), 우수상 1건(7만원), 장려상 1건(5만원)을 선정해 온누리상품권으로 시상할 계획이다. 선정 결과는 다음 달 중 광명시도서관 홈페이지를 통해 공개한다.

명칭 공모에는 누구나 참여할 수 있다. 희망자는 온라인 양식을 작성해 제출하거나, 광명3동 행정복지센터로 방문해 비치된 서식을 작성 후 제출하면 된다. 광명시도서관 홈페이지 공지사항 게시판에서 공모 신청서를 내려받아 작성한 후 담당자 이메일로 제출해도 된다.

시는 입상작은 필요에 따라 수정·변형해 활용할 수 있으며, 수상작 발표 후 다른 공모전에서 이미 수상했거나 창작품이 아닌 경우 입상을 취소하고 시상금을 회수할 수 있다고 설명했다.





자세한 내용은 광명시도서관 공지사항 게시판에서 확인하거나 도서관정책과로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

