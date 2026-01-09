태백시, 대형폐기물 배출 모바일 앱 '빼기' 2026년 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신청부터 결제·처리결과 확인까지 원스톱 서비스 제공

강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 1일부터 대형폐기물 배출 신청부터 수수료 결제, 처리 결과 확인까지 전 과정을 스마트폰 앱 '빼기'를 통해 원스톱으로 처리할 수 있는 서비스를 본격 시행한다고 9일 밝혔다.

대형폐기물 배출 신청 포스터. 태백시 제공

기존에는 대형폐기물 배출 신청이 동 행정복지센터 방문, 인터넷 접수, 휴대전화 접수 방식이 분산 운영돼 시민들이 이용에 불편을 겪어왔다. 이번 '빼기' 앱 도입으로 기존에 분산돼 있던 접수 체계를 하나의 플랫폼으로 통합해 행정 처리 효율성과 시민 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

시는 지난해 10월 주식회사 '같다'와 업무협약을 체결하고 대형폐기물 배출 모바일 앱 '빼기' 서비스 도입을 결정했으며, 2026년부터 태백시민은 스마트폰을 통해 대형폐기물 배출 전 과정을 보다 간편하게 처리할 수 있게 된다.

이용 방법은 스마트폰의 플레이스토어 또는 앱스토어에서 '빼기' 앱을 다운로드한 후 배출 품목을 선택하고 사진, 배출 날짜·시간·장소 등을 입력한 뒤 수수료를 결제하면 된다.

'빼기' 앱은 대형폐기물 배출 신청 기능 외에도 무거운 폐기물을 대신 내려주는 '내려드림' 서비스와 사용 가능한 가구·가전제품을 중고 매입 업체에 판매할 수 있는 '중고 매입' 서비스도 함께 제공한다.

태백시 관계자는 "이번 대형폐기물 배출 모바일 서비스 도입으로 기존에 분산돼 있던 신청 체계를 하나로 통합해 시민들이 보다 쉽고 편리하게 폐기물을 배출할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 생활밀착형 행정 서비스 확대를 통해 시민 편의를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.





한편, 스마트폰이 없거나 사용이 어려운 시민의 경우에는 기존과 동일하게 동 행정복지센터를 방문해 대형폐기물 배출 신청이 가능해 디지털 환경에 익숙하지 않은 세대도 불편 없이 서비스를 이용할 수 있다.





