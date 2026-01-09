‘밤이 더 아름다운 공릉호수’ 파주시, 야간경관 1단계 사업 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 경관조명 1단계 조성 완료

2.2㎞ 구간 단계적 추진

경기 파주시는 시민의 야간 휴식과 여가 활동을 확대하고, 공릉호수를 파주시 대표 야간경관 명소로 조성하기 위해 추진된 '공릉호수 경관조명 조성 1단계 사업'이 완료됐다고 9일 밝혔다.

파주시, '공릉호수 경관조명 조성 1단계 사업' 완료. 파주시 제공

'공릉관광지 경관조명 조성사업'은 총사업비 18억원이 투입되는 사업으로, 공릉호수 순환산책로 총 2.2㎞ 구간을 대상으로 단계적으로 추진되고 있다. 이번 사업은 공릉호수의 자연환경과 조화를 이루는 야간경관 조성을 목표로, 과도한 조명 설치를 지양하고 보행 안전성과 경관 품질을 동시에 고려한 환경 개선에 중점을 뒀다.

이 중 1단계로 추진 중인 1.1㎞ 구간은 '경기도 관광자원개발사업'에 선정되어 도비 4억원과 시비 4억원을 확보해 올 1월 초 경관조명 조성을 완료했으며, 나머지 1.1㎞ 구간은 시비 10억원을 투입해 2026년 6월까지 조성을 마무리할 예정이다.

주요 사업 내용으로는 ▲공릉호수 순환산책로 조도 개선 ▲수변 경관을 살린 간접조명 설치 ▲인도교 구간 야간 경관조명 도입 등이 포함됐다.

이를 통해 어두웠던 공간에 생동감을 더하고 풍부한 볼거리와 활력 있는 보행 환경을 조성함으로써 공릉호수 일대를 보다 편안하게 산책하고 휴식을 즐길 수 있도록 했다. 아울러 공릉관광지 내 특색 있는 야간 경관 콘텐츠를 구축해 관광객 유입과 체류시간을 늘리고, 관광 명소화 및 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

이번 1단계 조성 구간에는 공릉호수의 고유한 수변 경관을 강조하는 은은한 조명 연출을 적용했으며, 2단계 구간에는 다양한 조형물과 특화 조명을 설치해 공릉호수를 낮과 밤 모두 찾고 싶은 명소로 발전시킬 계획이다.





파주시, '공릉호수 경관조명 조성 1단계 사업' 완료. 파주시 제공

파주시 관계자는 "이번 1단계 사업은 공릉호수 야간경관 조성의 시작 단계"라며 "앞으로도 단계적으로 사업을 추진해 야간에도 부담 없이 찾을 수 있는 안전하고 품격 있는 휴식 공간으로 조성해 나가겠다"라고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

