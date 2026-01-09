용산 청화아파트, 임대아파트 ‘0’…21층 679세대 재건축 추진

한강·남산 잇는 경관특화단지로 조성

서울 용산구(구청장 박희영)가 8일 이태원동 청화아파트 주택재건축을 위한 정비계획 결정 및 정비구역 지정·경관심의(안)에 대해 서울시 도시계획위원회 심의 상정을 요청했다고 9일 밝혔다.

이태원 청화아파트 위치도. 용산구 제공.

청화아파트는 1982년 준공된 노후 공동주택 단지로, 한강 수변축과 남산 녹지축이 만나는 입지적·경관적으로 중요한 위치에 자리하고 있다. 해발고도 약 90m에 따른 최고높이 제한과 내부 지형의 단차 등으로 인해 합리적인 토지이용계획 수립에 어려움이 있어 정비 필요성이 제기돼 왔다.

용산구는 서울시와 협력해 총 두 차례에 걸쳐 신속통합기획 자문을 실시하고, 건축물의 적정 밀도계획과 경관 연출 방향 등 정비계획의 기본 틀을 마련했다. 이후 주민 공람, 구의회 의견 청취, 신속통합기획 본 자문 등 관련 절차를 이행했다.

이번 재건축사업은 향후 사업시행인가 등 후속 절차를 거쳐 최고 21층, 총 679세대 규모의 공동주택 단지로 조성될 예정이다. 현 정비계획상 임대주택은 계획되지 않았다. 한강과 남산을 유기적으로 연결하는 경관계획을 통해 지역의 상징성을 높인 경관특화단지로 탈바꿈할 것으로 기대된다.





박희영 용산구청장은 "이태원동 청화아파트가 남산과 용산공원을 아우르는 쾌적한 주거공간이자 용산을 대표하는 경관특화단지로 거듭나길 기대한다"며 "사업이 신속하고 원활하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이태원 청화아파트 조감도. 용산구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

