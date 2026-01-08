'김병기 자진 탈당' 질문에…한병도·진성준·백혜련 "그렇다"

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 후보 4인(한병도·진성준·박정·백혜련 후보(기호순)) 가운데 3명은 김병기 전 원내대표가 자진 탈당해야 한다고 주장했다. 이번 보궐선거는 '사생활 비위·공천 헌금 의혹' 등에 휩싸인 김 전 원내대표의 자진 사퇴로 실시된다.
8일 오후 서울 마포구 JTBC 스튜디오에서 생방송으로 진행된 합동토론회에서 '김 전 원내대표가 자진 탈당해야 한다고 생각하느냐'는 사회자의 질문에 대해 박정 후보를 제외한 3인은 김 전 원내대표가 자진 탈당해야 한다고 답했다.
진 후보는 "김 전 원내대표가 '제명을 당할지언정 탈당은 안 하겠다'고 했는데, 자신의 억울한 사정이나 결백함을 주장하는 말이겠지만 당에 대한 애정이 담긴 말씀이라고도 생각한다"며 "당에서 정치를 시작했고 당 지도부까지 됐던 분이니 선당후사하는 심정으로 먼저 결단해주시길 바란다"고 밝혔다.
백 후보는 "김 전 원내대표가 억울한 점도 있겠지만 의혹이 하루가 다르게 불어나면서 당이 위기에 처하고 있다"며 "이럴 땐 선당후사 정신이 필요하다"고 했다.
한 후보도 "최근 불거진 문제로 많은 국민과 당원들이 우려하고 있다"며 "원내대표를 지낸 만큼 국민과 당원들의 문제제기와 고민을 모두 안아서 탈당하고 이후에 진실 규명을 해야 한다는 생각"이라고 했다.
반면 박 후보는 "중요한 건 민주적인 절차"라며 "김 전 원내대표의 소명을 모두 듣고 나서 윤리심판원이라는 당의 공식기구를 통해 (김 전 원내대표의 거취를) 판단해야 한다"고 했다.
이들 후보는 원내대표의 임기 연장과 연임 여부를 두고도 엇갈린 입장을 보였다. 진 후보와 박 후보는 모두 4개월짜리 원내대표의 임기 연장이나 연임 가능성에 대해 선을 그었지만, 백 후보와 한 후보는 가능성을 열어뒀다.
이번에 선출되는 신임 원내대표 임기는 오는 5월까지로 4개월 남짓이다. 당헌·당규상 원내대표 연임 관련 규정이 없는 만큼 6.3 지방선거를 고려해 당 지도부 의결을 거친 뒤 재신임할 가능성도 있다.
문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
