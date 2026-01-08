오케스트라PE, '매머드커피' 인수…日저가커피 시장 진출 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사모펀드(PEF) 운용사 오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)가 저가 커피 프랜차이즈 '매머드커피'를 인수한다.

매머드커피 홈페이지 캡처.

AD

8일 오케스트라PE는 "'오케스트라프라이빗에쿼티 VII, L.P.(OPE VII)'를 통해 저가 커피 브랜드 매머드커피 운영사 매머드커피랩과 원두 로스팅 업체 서진로스터즈의 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다"고 밝혔다.

매머드커피랩은 현재 전국 약 900개 가맹점을 운영 중이며, 연 매출은 약 750억원 규모다. 원두 로스팅을 담당하는 서진로스터즈는 약 140억원의 매출을 기록하고 있다.

매머드커피는 키오스크 기반 주문 시스템과 자동화된 제조 프로세스를 중심으로 한 효율적 운영 모델이 강점인 업체다. 모바일 주문·결제 등 디지털 채널을 통해 고객 접점을 확대해 왔으며, 서진로스터즈를 통한 인하우스 로스팅 체계를 구축해 원가 경쟁력과 원두 공급 안정성도 확보했다.

오케스트라PE는 국내에서 가맹점 출점 확대와 운영 고도화, 디지털 기반 고객 경험 강화를 중심으로 성장 전략을 추진할 계획이다. 해외 시장에서는 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백에 주목해 단계적인 진출과 확장을 검토하고 있다.

오케스트라PE 관계자는 "이번 매머드커피 인수는 유럽·호주·아시아 지역 글로벌 출자자(LP) 자금을 바탕으로 한 해외 펀드를 통해 이뤄진 투자"라며 "최근 매각을 위한 SPA를 체결한 KFC코리아 역시 동일한 해외 펀드의 포트폴리오사로, 글로벌 자본을 활용해 국내 우량 소비재 기업에 투자하고 성장을 지원하는 전략을 지속하고 있다"고 설명했다.





AD

그러면서 "외식·프랜차이즈 분야에서 축적한 운영 경험을 바탕으로 국내 성장 실행력을 높이는 동시에 일본 시장에서도 현실적인 방식으로 성장 기회를 모색할 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>