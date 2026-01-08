한화 김승연·김동관, 제주 우주센터 '현장경영'…"어려워도 가야할 길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최대 민간 위성 생산기지 직접 찾아

연구진 격려…"세계 5대 우주 강국으로"

김승연 한화그룹 회장이 새해 우주 사업에 집중하겠다는 경영 방침을 알렸다. 김 회장은 새해 첫 현장 행보로 한화그룹 우주 사업을 총괄하는 김동관 부회장을 비롯한 경영진과 함께 한화시스템 사업장을 찾았다.

김 회장은 8일 국내 최대 '민간 위성 생산 허브'인 한화시스템 제주우주센터를 방문해 현장 경영에 나섰다. 한화그룹 우주 사업을 총괄하는 김동관 부회장을 비롯한 경영진이 동행했다. 김 회장이 한화시스템 사업장을 찾은 것은 이번이 처음이다. 김 회장은 전시관을 둘러본 뒤 올해 사업계획과 우주 사업 전반에 대한 보고를 받았고 현장에서 근무 중인 연구원들을 직접 만나 격려했다. 방명록에는 "어려워도 반드시 가야 할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명입니다"라는 문구를 남겼다.

김승연 한화그룹 회장이 8일 한화시스템 제주우주센터 내 우주 환경 시험장을 살펴보고 있다. 한화

AD

이날 김 회장은 방진복을 착용한 채 클린룸 내부를 살펴봤다. 이곳에는 진공 상태와 영하 180도의 극저온, 영상 150도의 극고온 환경을 구현하는 우주 환경 시험장과 고출력 전자기파 시험 설비가 구축돼 있다. 이후 임직원들과 오찬을 함께하며 현장 의견을 청취했다.

김 회장은 "우리 힘으로 인공위성을 쏘아 올리는 꿈은 누리호 4차 발사 성공으로 현실이 됐다"며 "달 궤도선에 이어 달 착륙선 추진 시스템까지 개발하면서 한화는 대한민국 민간 우주산업의 선도 기업으로 자리 잡았다"고 말했다. 이어 "우리가 만든 위성이 기후 변화를 관측하고 안보를 지키며 인류의 삶에 기여하는 것, 그것이 한화가 추구하는 사업의 가치"라고 덧붙였다.

김 회장은 제주우주센터를 두고 "한화의 우주를 향한 꿈의 현재이자 미래"라고 했다. 이어 "전남 고흥군과 순천시, 경남 창원시 등 우주 클러스터 지역과 함께 대한민국 우주 산업의 전진기지로 거듭나자"며 "여러분의 땀방울 하나하나가 대한민국을 세계 5대 우주 강국으로 끌어올리는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

김승연 한화그룹 회장이 한화시스템 제주우주센터 임직원들과 셀프카메라 촬영을 하고 있다. 한화

김 부회장은 김 회장과 함께 15cm급 해상도를 구현하는 초저궤도 초고해상도 합성개구레이다(SAR) 위성 모형을 살펴보며 차세대 위성 기술과 글로벌 우주산업 흐름에 대한 의견을 나눴다. 회사 측은 김 회장이 1980년대부터 품어온 '한화 주도 우주산업' 구상은 김 부회장을 거치며 구체화됐다고 설명했다. 김 부회장은 2021년 우주 사업 컨트롤타워인 '스페이스 허브'를 출범시키고 엔지니어 중심의 조직을 전면에 세웠다. 발사체는 한화에어로스페이스, 위성은 한화시스템이 맡는 구조도 이때 확립됐다.

제주우주센터는 이러한 전략의 결과물이다. 축구장 4개 규모의 3만㎡ 부지에 연면적 1만1400㎡로 조성된 이 센터는 월 최대 8기, 연간 100기의 위성을 생산할 수 있다. 올해부터는 지구 관측용 SAR 위성의 본격 양산에 들어간다.





AD

한화시스템은 1m급 SAR 위성 발사 성공을 시작으로 50cm, 25cm급 해상도 위성을 개발 중이다. 지상 400㎞ 이하 초저궤도에서 15cm급 물체 식별이 가능한 차세대 위성도 준비하고 있다. 위성의 개발·생산·발사·관제, 인공지능 기반 영상 분석까지 제주를 중심으로 한 밸류체인 구축도 병행하고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>