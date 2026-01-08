소방청, '뺑뺑이' 없도록 "4대 응급환자 미리 선정한 병원 이송 논의"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방청 8일 행안부에 업무보고

소방헬기·고층건축물 화재 대책도

소방청은 8일 '응급실 뺑뺑이'와 관련한 대책으로 "4대 중증·응급 환자의 경우 미리 선정한 병원에 구급대원이 통보하고 환자를 이송하면 병원에서 수용하는 방안을 논의하고 있다"고 밝혔다.

김승룡 소방청장 직무대행은 이날 오전 정부세종청사에서 윤호중 행정안전부 장관에게 이같은 포함한 '2026년도 소방청 주요 업무보고'를 했다.

김 대행은 "심근경색, 뇌졸중, 중증 외상, 심정지 등 중증·응급환자가 발생하면 병원을 선정할 시간이 없기 때문에 정해진 병원에 즉시 통보하고 환자를 이송해야 골든타임을 확보할 수 있다"고 설명했다.

이어 "환자를 이송한 병원에서 최종진료가 안 되면 2차 병원으로 옮기는 것을 보건복지부 등과 논의하고 있는데 어려움이 많다"며 "응급의료 체계가 지역 단위에서 작동할 수 있도록 논의 중이고, 조만간 정부 차원에서 정리해 발표할 예정"이라고 부연했다.

소방청은 올해 대형 재난 시 초기부터 국가가 주도하는 총력 대응 태세를 확립할 방침이다. 이를 위해 전국 소방헬기를 통합 운영해 관할 경계 없는 출동 체계를 완성할 계획이다.

윤 장관이 대형 산불에서 지휘 체계의 혼선에 관해 묻자 김 대행은 "산불 초기에는 헬기로 공중 진화 작전을 하기 때문에 산림청을 중심으로 지휘체계가 작동하지만, 요즘엔 산불이 도심형 재난으로 확산하는 추세라 건축물과 인명피해 보호를 위해 지상에서 소방청을 중심으로 현장 지휘 시스템이 가동될 수밖에 없다"며 "산림청, 지자체, 군, 경찰 등 유관기관과 협업해 초기 산불도 적극 대응하겠다"고 했다.

소방청은 지난해 11월 '홍콩 고층아파트 화재' 사고 이후 관련한 국내 현황 파악에도 힘쓰고 있다. 지난달 국내 고층건축물 223곳에 대한 특별 소방 검사를 실시했고, 오는 6월까지 국내 전체 고층건축물 6503곳에 대한 전수조사를 마칠 예정이다.

외장재 규제 전에 지어져 가연성 외장재를 쓴 초고층건축물에 대한 외장재 교체 지원 사업도 논의 중이다. 송호영 소방청 화재예방국장은 "외장재 전체를 다 바꾸는 경우 굉장히 큰 비용이 들기 때문에 상업적으로 사용하는 아래층 부분이라도 외장재를 난연성 소재로 바꿀 수 있도록 자금 지원, 이자 대납 방안 등을 국토부와 협의하고 있다"고 설명했다.

김 대행은 "가연성 외장재로 지어진 고층 건물은 특별 소방 검사, 훈련, 입주민 피난 교육도 철저히 해나갈 생각"이라며 "해당되는 101개소 관할 소방관서에는 특별하게 관리할 수 있도록 조치를 했다"고 전했다.

아울러 소방청은 AI와 빅데이터를 활용한 '차세대 119 시스템'을 구축해 신고부터 출동, 조사, 분석에 이르는 모든 데이터가 다시 예방 정책으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다고 했다. 데이터센터와 리튬배터리 시설 등 신종 고위험 시설은 전수 점검해 제도 사각지대를 해소하는 예방 행정을 펼치기로 했다.

'더 강한 연대'와 '첨단과학 소방'을 위한 청사진도 제시했다. 의료계 및 유관기관과 협력을 강화해 응급환자 이송 지연 문제를 근본적으로 해결하고, 국립소방병원을 중심으로 대원들의 심신 건강도 체계적으로 관리할 방침이다.

소방 기술 활용과 투자를 통한 경쟁력도 확대할 계획이다. 무인 소방로봇, 드론 전담팀 등 첨단 장비를 위험 재난 현장에 즉시 투입해 대응의 완성도를 높이고, R&D 예산을 대폭 늘린다.





김 대행은 "올해는 생명, 연대, 헌신의 가치를 담아 현장에서 즉각 작동하는 살아있는 정책을 추진하겠다"며 "소방청과 산하단체의 역량을 하나로 모아 국민이 안심하고 살 수 있는 안전한 나라를 만드는 데 총력을 다하겠다"고 강조했다.





