"최우선 과제는 지속 가능한 성장 기반 마련"…제지·펄프업계 신년회

AI 공정 효율 극대화 등 4대 과제 제시
한국제지연합회가 서울 서초구 더 리버사이드 호텔에서 '2026 제지·펄프 업계 신년 인사회'를 개최했다고 8일 밝혔다.
이날 행사에는 정연수 아진 P&P 부회장, 권택환 신대양제지 부회장, 이도균 무림그룹 사장, 한경록 한솔제지 사장, 이동열 깨끗한나라 사장, 심철식 전주페이퍼 사장, 유승환 아세아제지 사장 등 국내 주요 제지회사 대표와 유관 단체 및 학계 관계자 100여명이 참석했다. 참석자들은 업계의 화합과 협력을 도모하며 병오년(丙午年) 새해의 새로운 도약을 다짐했다.
최현수 한국제지연합회 회장은 신년사를 통해 "지난해는 글로벌 경기 불확실성과 고금리, 관세 장벽 강화 등 어려운 경영 환경 속에서도 산업을 지켜내기 위해 고군분투했다"며 "올해 최우선 과제는 '지속 가능한 성장 기반 마련'"이라고 강조했다. 그는 ▲AI와 데이터를 활용한 전 공정의 효율 극대화 ▲친환경 신소재 개발을 통한 종이 가치 확장 ▲순환 경제 핵심 인프라로의 도약 ▲안전 경영 최우선 문화 정착 등을 4대 핵심 과제로 제시했다.
지금 뜨는 뉴스
최 회장은 "높은 재활용률을 바탕으로 폐자원을 에너지원으로 전환하는 등 우리 산업이 국가 자원순환과 에너지 정책의 핵심축이 돼야 한다"며 "업계가 한마음으로 '종이 그 이상의 가치'를 증명해 내는 한 해를 만들자"고 당부했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>