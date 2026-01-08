우범기 전주시장 "미래 세대 희망 품는 도시 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

100만 광역도시 도약 위한 성장 기반 박차

우범기 전주시장이 8일 전북 전주시 전주시청에서 신년 기자회견을 열고 시정 운영 방향을 발표하고 있다. 전북 전주시 제공

전북 전주시가 2026년 새해를 맞아 인공지능(AI) 거점도시 도약과 글로벌 문화 영토 확장이라는 원대한 포부를 밝히며 '강한 전주'를 향한 대항해에 나섰다.

8일 전주시에 따르면 시는 올해를 지역 산업의 글로벌 경쟁력을 키우고, K-컬처의 수도로서 대한민국 문화 자산의 가치를 세계로 확산하는 원년으로 삼기로 했다.

시는 올해 AI 산업 분야 전문 인력 양성과 네트워크 구축을 통해 산업 체질을 전면 혁신한다. 복지와 안전, 교통 등 시민 생활 전반에 AI 기술을 도입해 세계를 선도하는 스마트 도시의 기틀을 다질 계획이다.

글로벌 관광 시장 선점에도 박차를 가한다. 20만 명의 외국인 관광객 유치를 목표로 테마 여행 코스를 개발하고, 야간 관광 콘텐츠 및 음식 관광 창조 타운 조성 등 전주만의 매력적인 자원을 내실 있게 가꾼다. 또 국립후백제역사문화센터 유치와 전주 고도 지정을 통해 '후백제 수도'의 역사적 정체성도 확립할 방침이다.

미래 세대를 위한 지원도 대폭 강화한다. 월 임대료 1만 원의 매입임대주택 '청춘★별채'를 24채 추가 공급하고, 출생축하금을 순서와 관계없이 100만원으로 상향 지급한다. 특히 남성 육아휴직 장려금과 3자녀 이상 패밀리카 지원 등 체감도 높은 출산 장려 정책을 새롭게 도입한다.

경제 분야에서는 전주사랑상품권 발행 규모를 3,000억원으로 확대해 지역 소비를 촉진하고, MICE 복합단지 조성과 BRT(간선급행버스체계) 공사를 속도감 있게 추진해 도시 경쟁력을 높인다. 지난해 대한민국 후보 도시로 선정된 올림픽 유치를 위해 범시민 지원위원회 활동과 복합스포츠 타운 조성에도 행정력을 집중할 계획이다.





우범기 전주시장은 "2026년 전주는 지역을 넘어 세계로 나아가는 도시, 청년들이 꿈을 키울 수 있는 도시로 한 단계 더 도약할 것"이라며 "시민 여러분과 함께 전주를 세계와 미래의 주역으로 만들어 가겠다"고 강조했다.





