강명구 국회의원, 선산봉황시장 ‘문화관광형시장’ 선정

중기부 공모사업 선정

전통시장에 문화·관광

지역상권 활성화 ‘기대’

구미 대표하는 체류형 전통시장으로 육성

강명구 국회의원(경북 구미시을)은 중소벤처기업부가 주관한 '2026년 전통시장 및 상점가 활성화 공모사업'에 선산봉황시장이 '문화관광형시장'으로 최종 선정된 것에 대해 8일 환영의 뜻을 밝혔다.

강명구 국회의원(경북 구미시을)/김이환 기자

이번 공모사업 선정으로 선산봉황시장은 2026년부터 2027년까지 2년간 최대 8억 2천만 원 규모의 예산을 지원받아, 시장 고유의 역사·문화 자산을 활용한 특화 프로그램과 관광형 콘텐츠를 본격적으로 추진하게 된다.

또한 ▲선산 봉황 곱창데이 운영 ▲합격 스토리와 결합한 브랜드형 메뉴 개발 ▲시장 상징 조형물 정비 및 체험형 콘텐츠 조성 등 다양한 문화·관광 프로그램이 추진될 예정이다. 이를 통해 전통시장의 자생력을 높이고, 가족 단위 방문객과 관광객 유입이 확대될 것으로 전망된다.

강 의원은 "선산봉황시장은 오랜 역사와 지역 주민들의 삶이 녹아 있는 소중한 공간"이라며 "이번 문화관광형시장 선정은 단순한 시설 개선을 넘어, 사람들이 찾고 머무르는 전통시장으로 도약할 수 있는 전환점이 될 것"이라고 평가했다.

특히 "선산봉황시장은 예로부터 '제비가 찾아오는 시장'으로 알려진 만큼, 제비가 상징하는 희망과 길상의 의미를 시장 스토리텔링에 잘 녹여낸다면 다른 지역과 차별화된 매력을 갖출 수 있을 것"이라며 "이러한 고유 자산을 적극적으로 활용해 시장만의 정체성을 확립해 나가야 한다"고 강조했다.

끝으로 "이번 사업이 일회성 행사에 그치지 않고, 상인과 지역 주민이 함께 성장하는 지속 가능한 모델로 정착할 수 있도록 구미시와 관계기관, 상인회와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.





한편 강 의원은 ▲전통시장 경쟁력 강화 ▲청년 상인 육성 ▲지역 특화 콘텐츠 발굴 등 상권 활성화 계획을 중심으로, 지역 시장 경제를 살리는 정책과 입법 활동을 이어갈 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

