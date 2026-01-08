구미시－삼성SDS, 세계 무대서 AI 데이터센터 투자협약·글로벌 AI 거점 선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최대 IT 박람회인 CES 2026 현장

‘구미 선택’의 의미 부각

CES 무대서 성사된 투자협약

반도체·AI·모바일 잇는 산업축 본격 가동

제조도시에서 AI·데이터 산업도시로 전환 가속

경북 구미시가 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개최하는 세계 최대 IT 박람회인 CES 2026현장에서 삼성SDS와 대규모 AI 데이터센터 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

세계 최대 IT 박람회인 CES 2026현장에서 삼성SDS와 대규모 AI 데이터센터 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다./구미시청 제공

AD

이번 협약은 삼성SDS가 지난 2일 공시를 통해 밝힌 구미 AI 데이터센터 투자 계획을 실제 실행 단계로 연결하는 첫 공식 절차다.

구미시와 삼성SDS가 AI 산업을 중심으로 중장기 협력 체계를 본격적으로 가동했음을 대외적으로 선언한 자리이기도 하다.

CES는 글로벌 빅테크 기업과 투자자, 기술 리더들이 모여 미래 산업의 방향과 투자 흐름을 가늠하는 상징적 무대다.

이 자리에서 체결된 이번 협약은 삼성SDS의 전략적 투자 대상지로 구미가 선택됐다는 메시지를 전 세계에 분명히 전달했다.

삼성SDS는 구미 국가산업단지 내에 약 60㎿ 규모의 하이퍼스케일 AI 데이터센터를 조성할 계획이며, 향후 추가 투자 가능성도 함께 검토하고 있다.

이번 협약을 계기로 구미는 삼성SDS의 AI 데이터센터 인프라와 삼성전자의 '갤럭시 AI' 스마트폰 생산 거점, 그리고 반도체특화단지 중심의 강력한 소재·부품 제조 역량을 하나의 산업 축으로 연계해, 구미형 AI 산업 생태계 구축에 속도를 내게 됐다.

특히 구미 AI 데이터센터에는 고대역폭메모리(HBM) 등 최첨단 AI 반도체가 적용될 예정으로, 대규모 연산과 데이터 처리 역량을 바탕으로 모바일·제조·서비스 전반의 디지털 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 인프라 역할이 기대된다.

60여년간 대한민국 산업화를 선도해 온 구미시는 5개의 국가산업단지를 보유한 내륙 최대 제조 거점으로, 양질의 방대한 제조 데이터가 매일 생성되고 있다.

구미시는 이번 CES 투자협약을 기점으로 구미산단에 AI 완결 생태계 구축과 글로벌 첨단 제조 AI 도시로의 전환을 본격화한다.

이에 따라 ▲지역의 특화산업을 중심으로 한 데이터 확보 및 공유 체계 확립 ▲AI 자율제조 실증을 통한 '구미형 제조업 인공지능전환(M.AX) 모델'구축 ▲제조기업의 AI 팩토리 전환 지원 ▲AI 데이터센터 기반의 고급 IT 인력 유입 및 지역 대학 연계 AI 인재 양성 등 산업 전반에 걸친 제조 AI 대전환으로 구미산단의 혁신을 견인할 계획이다.





AD

김장호 구미시장은 "CES라는 글로벌 무대에서 삼성SDS와 AI 데이터센터 투자협약을 체결한 것은 구미 산업 전환의 방향성과 실행력을 세계에 보여준 상징적인 장면"이라며 "이번 협약을 계기로 구미가 AI 인프라를 기반으로 한 미래 산업의 중심 도시로 도약할 것으로 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>