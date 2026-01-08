무안군, 2026 신년인사회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기관·사회단체장 한자리에



지난 7일 지역내 기관 사회단체장들이 참석한 가운데 신년인사회를 가졌다. 무안군 제공

전남 무안군은 2026년 병오년 새해를 맞아 지난 7일 무안군청 회의실에서 기관·사회단체장 신년인사회를 개최했다.

군에 따르면 이날 행사에는 김산 군수를 비롯해 군의회 의장, 도의원, 지역 내 각급 기관·사회단체장 등 100여 명이 참석했다.

행사는 참석자 상호 간 신년 인사를 시작으로 국민의례, 군수 신년사, 떡케이크 절단식, 건배 제의 순으로 진행됐다.

김산 무안군수는 신년사를 통해 "2026년을 무안의 도약을 위한 전환의 해로 규정하고, 기관·사회단체와의 협력을 통해 지역 발전을 추진하겠다"는 뜻을 밝혔다.

군은 이날 ▲미래 선도 도시 도약 ▲지속 가능한 도시 조성 ▲공항·교통·에너지·산업 분야의 연계 발전 ▲기관·사회단체와의 협력 강화 ▲군민 삶의 질 향상을 위한 행정 추진 방향을 제시했다.





한편 참석자들은 지역 농특산물인 황토고구마로 만든 고구마 단술과 양파를 활용한 오링떡을 함께 나누며 신년 인사를 이어갔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

