KIOST, 미래세대 위한 해양과학 대중도서 2종 발간

그림책과 동화로 풀어낸 기후변화와 바다의 이야기



파도처럼 복잡한 해양과학을 한 장 한 장 넘길 수 있는 이야기로 바꿨다.

한국해양과학기술원(KIOST, 원장 이희승)은 해양과학 대중도서 '바다에서 과학을' 시리즈의 세 번째 책 '별안간 지구를 소환합니다'와 새로운 시리즈인 '바다 품은 과학동화'의 첫 책, '시간을 건너온 로봇의 비밀'을 발간했다.

별안간 지구를 소환합니다.

이번에 출간된 '별안간 지구를 소환합니다'는 기후변화가 환경, 생태계와 사회 전반에 미치는 영향과 그 중심축인 바다에 대한 이야기를 흥미롭게 다루고 있는 그림책이다.

도서출판 봄볕과 공동으로 제작했으며, KIOST 해양기후예측센터 강현우 박사의 연구내용을 바탕으로 박효미 작가가 글을 쓰고 홍선주 작가가 그림을 그렸다.

'시간을 건너온 로봇의 비밀'은 '바다 품은 과학동화' 시리즈의 첫 번째 도서로, 미래의 KIOST에서 파견된 로봇 '키오'가 기후변화로 훼손된 해양생태계를 되살리기 위한 임무를 수행하는 이야기다. 주인공들의 흥미진진한 모험을 따라가며 기후변화로 위기를 맞은 해양생태계에 대한 이해를 넓힐 수 있다.

시간을 건너온 로봇의 비밀.

이 책은 도서출판 '풀빛'이 함께 펴냈으며, KIOST 동해환경연구센터 민원기 박사의 연구내용을 토대로 서해경 작가가 글을 쓰고 김규택 작가가 그림을 그렸다.

해당 도서는 온·오프라인 서점에서 구입이 가능하다. 한편, KIOST는 '바다에서 과학을' 그림책(전 3권)을 비롯해 '미래를 꿈꾸는 해양문고'시리즈(전 50권), '과학으로 보는 바다' 시리즈(전 10권) 등 다양한 출판물을 발간하며 대중의 해양과학 이해 증진에 기여해왔다.





KIOST는 앞으로도 바다에 관한 지식과 가치를 국민이 보다 친근하게 느낄 수 있도록 다양한 연령대의 눈높이에 맞춘 해양과학 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

