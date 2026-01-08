산타 알바 했더니 "연기 어색했다"…"일당 대신 기프티콘 주더라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성탄절 산타 알바 나선 청년…시급 1만5000원 약속

알바 마치니 "연기 어색" 돈 대신 햄버거 기프티콘 지급

성탄절을 맞아 산타클로스 분장 아르바이트를 했으나 연기가 어색했다는 이유로 약속된 일당을 받지 못했다는 사연이 전해졌다. 사업주는 급여 대신 햄버거 기프티콘을 지급한 것으로 알려졌다.

5일 한 온라인 커뮤니티에는 '쉬었음 청년의 산타 알바 후기'라는 제목의 제보글이 접수됐다. 제보자는 "대학 졸업하고 오랫동안 쉬어온 사람인데 뭐라도 해보자는 생각에 당근 알바를 찾았다"며 "크리스마스에 간단한 알바 모집한다길래 지하철 타고 1시간 넘게 이동해 약속된 시간보다 30분이나 더 산타 연기를 했다"고 전했다.

제보자가 공유한 근무 조건에 따르면 산타 복장을 입고 아이들과 사진 촬영과 노래 등 간단한 게임을 진행하며, 시급 1만1500원에 당일 지급이라고 명시돼 있었다.

이어 "알바가 끝난 뒤 '수고하셨습니다, 계좌 번호 남겨주시고 가세요' 하길래 당연히 다음 날 보내주는 줄 알았다"고 적었다. 그러나 제보자가 다음 날 받은 것은 일당이 아닌 몇천원짜리 햄버거 단품 기프티콘이었다.

고용주 측은 제보자와 연락에서 연기가 어색했다는 이유로 급여 대신 햄버거 기프티콘을 지급했다고 전했다. 고용주 측은 "죄송하지만 키가 큰 분을 내심 원했던 것도 있었고 연기가 많이 어색해서 산타 같지 않았다"며 "그래도 고생하셨으니 햄버거 기프티콘 드린 거고 이야기는 다 끝난 것 아니냐"고 말한 것으로 알려졌다.

고용주 측과 제보자가 나눈 대화. 보배드림 캡처

제보자는 "그냥 크리스마스 추가 선물인 줄 알았는데 그다음 날까지 알바비가 입금이 안 돼서 물어보니 기프티콘이 일당이라는 답변을 받았다. 억울하고 분한데 경찰에 신고할 수 있냐"고 조언을 구했다.





이를 본 누리꾼들은 "이건 사기다, 노동부에 신고해라" "마음에 안 들었더라도 급여는 줘야지 기프티콘이 말이 되냐" 등 황당하다는 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

