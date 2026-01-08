'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인과 기관의 동반 순매도에, 코스피 지수가 하락 출발 후 약보합권에서 등락을 거듭하고 있다.

8일 오전 9시30분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 14.84포인트(0.33%) 내린 4536.22에 거래되고 있다. 이날 지수는 19.60포인트(0.43%) 내린 4531.46으로 출발했다. 외국인이 2290억원, 기관이 2883억원어치를 각각 순매도하고 있다. 개인은 5026억원어치를 순매수 중이다.

8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 조용준 기자

업종별로는 운송장비부품(2.98%), 기계장비(1.24%), 운송창고(0.96%), 제약(0.63%), 제조(0.51%) 등이 올랐다. 반면 보험(-1.83%), 의료정밀기기(-1.31%), IT서비스(-1.18%), 오락문화(-1.15%), 섬유의류(-1.07%), 금융(-0.72%) 등은 내림세다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스(7.03%), 한화오션(7.01%), HD현대중공업(5.39%), 삼성바이오로직스(1.25%), 두산에너빌리티(0.83%) 등이 상승했다. 반면 삼성생명(-2.78%), NAVER(-2.18%), 기아(-2.17%), LG에너지솔루션(-1.35%), 삼성전자우(-1.26%) 등은 약세다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.69포인트(0.18%) 내린 945.70을 기록 중이다. 코스닥은 3.32포인트(0.35%) 오른 950.71로 출발했다. 외국인이 598억원, 기관이 1억원어치를 각각 순매도하고 있다. 개인은 625억원어치를 사들이고 있다.





코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 파마리서치(6.36%), 이오테크닉스(3.58%), 디앤디파마텍(2.33%), 펩트론(2.03%), 에임드바이오(2.04%), 에이비엘바이오(1.90%), 삼천당제약(1.57%), 리가켐바이오(1.29%), 알테오젠(1.17%), 리노공업(1.09%) 등이 강세다. 반면 HLB(-4.97%), 레인보우로보틱스(-3.97%), 로보티즈(-3.34%), 원익IPS(-1.01%), 보로노이(-0.98%) 등은 약세를 보이고 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

