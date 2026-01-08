동명대 산학협력단, 베트남 HUST·로보원과 AI·로봇 기술 협력 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온디바이스 AI·피지컬 AI 기반 차세대 로봇 시스템 공동 연구·인재 양성 추진

동명대학교 산학협력단(단장 조현태, 컴퓨터공학과 교수)은 지난 5일 베트남 하노이에 위치한 하노이과학기술대학교(HUST)에서 하노이과학기술대 전기전자공학부·로보원과 함께 차세대 로봇 시스템과 인공지능 기술 개발과 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

동명대 산학협력단이 베트남 HUST·로보원과 AI·로봇 기술 협력 MOU를 체결하고 있다. 동명대 제공

이번 협약을 통해 세 기관은 공동 기술 연구개발과 전문 인력 양성, 산학연 협력체계 구축을 목표로 상호 협력하기로 뜻을 모았다. 특히 '온디바이스 AI(On-device AI)'와 '피지컬 AI'를 핵심으로 하는 AI 기반 제조·로봇 분야에서 공동 연구와 인재 양성을 중점적으로 추진할 계획이다.

하노이과학기술대학교는 1956년 설립된 베트남 최초이자 최대 규모의 과학기술 분야 국립 공과대학으로, 베트남 이공계 인재 양성의 중심 역할을 수행하고 있다.

동명대학교 산학협력단과 컴퓨터공학과는 현재 로보원과 함께 산업통상자원부의 '산업기술혁신사업'에 참여하고 있으며, 전자 폐기물 선별을 위한 온디바이스 인공지능 모듈과 재활용 자동 선별 로봇 시스템을 공동 개발 중이다.





조현태 산학협력단장은 "이번 협약을 계기로 세 기관이 긴밀히 협력해 차세대 로봇 시스템과 인공지능 분야의 전문 인재를 양성하고, 한·베 양국 산업과 지역사회 발전에 기여할 수 있는 실질적인 협력 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.





