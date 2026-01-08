美 국무 "다음 주 덴마크와 그린란드 문제 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군사적 수단 활용 가능성 재확인

EU, 그린란드·덴마크에 연대 의지 밝혀

마코 루비오 미국 국무부 장관은 덴마크 자치령 그린란드와 관련해 다음주 덴마크와 논의할 계획이라고 밝혔다.

옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령의 모습. AFP연합뉴스

AD

루비오 장관은 7일(현지시간)) 의회에서 기자들을 만나 그린란드 상황과 관련해 왜 덴마크 요청대로 대화에 나서지 않느냐는 질문에 "다음 주에 그들과 만날 것"이라고 답했다.

루비오 장관은 미국이 그린란드를 구매하려고 하냐는 질문에 "그건 트럼프 대통령의 의도였다"면서 트럼프 대통령이 첫 임기 때도 그렇게 말했으며 새로운 입장이 아니라고 설명했다.

또 트럼프 행정부가 국가 안보 차원에서 그린란드를 확보하려고 하고 있으며 군사적 수단도 배제하지 않고 있다는 입장을 재확인했다.

루비오 장관은 "난 대통령이 항상 선택지(option)를 보유하고 있다고 항상 말해왔다"고 밝혔다.

다만 그는 "난 그린란드에 관해 이야기하는 게 아니라 단지 전 세계에 대해 그렇다는 것이다. 만약 대통령이 미국의 국가 안보에 대한 위협을 식별한다면 모든 대통령은 군사적 수단으로 대응할 선택지를 보유하고 있다"고 부연했다.

이어 "우리는 항상 (군사가 아닌) 다른 방식으로 해결하기를 선호한다"면서 베네수엘라에서도 다른 방식을 시도했지만 실패해서 군사적 방식을 활용했다고 말했다.

앞서 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 덴마크와 관련해 "대통령과 그의 팀은 이 중요한 외교정책 목표를 달성하기 위해 여러 선택지를 논의하고 있으며 당연히 미군 활용은 항상 군통수권자가 사용할 수 있는 선택지"라고 밝혔다.

미국이 그린란드에 대한 영유권 확보 의지를 공개적으로 드러내는 가운데 안토니우 코스타 유럽연합((EU) 정상회의 상임의장은 EU가 그린란드와 덴마크를 전폭적으로 지지한다고 밝혔다.

코스타 상임의장은 이날 키프로스의 EU 순회의장국 수임을 기념하기 위해 니코시아에서 열린 행사에서 "그린란드 문제에 있어 분명히 하자면, 그린란드는 그린란드 주민들의 것으로 덴마크와 그린란드에 관한 일이 덴마크 혹은 그린란드 없이 결정될 수는 없다"고 말했다.





AD

코스타 의장은 그러면서 "그들은 EU의 전폭적인 지지와 연대를 받고 있다"고 강조했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>