대전평생학습관, '인성쑥쑥 서당캠프(禮들아~ 놀자)' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인성·자아존중감·사회성 강화 위해 마련

사진=대전교육청 제공

AD

대전평생학습관 예절교육지원센터가 오는 27일부터 29일까지 3일간 '인성쑥쑥 서당캠프(禮들아~ 놀자!)'를 운영한다.

이번 캠프는 초등학교 4~6학년 학생 15명을 대상으로 인성·자아존중감·사회성 강화를 위해 마련됐다.

서당캠프는 2023년부터 운영해 온 대전평생학습관 대표 인성교육 프로그램으로 매년 높은 만족도로 학생들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있는 프로그램이다.

특히 방학 기간 동안 자녀의 인성과 사회성 향상을 고민하는 학부모들의 관심이 높아 매회 큰 인기를 끌고 있다.

또한, 학생의 발달단계에 맞춘 체험중심 인성교육으로 학생들은 도포와 유건을 착용하고, 입학 고유례(告由禮)를 시작으로, 전통 제본 방식의 책 묶기 체험, 동몽선습·사자소학 성독, 전통 놀이와 다례 체험 등에 참여한다.

특히 전통문화의 가치와 우수성을 자연스럽게 이해하고 자신을 존중하고 타인과 더불어 소통하는 힘을 기를 수 있도록 구성했다.

사진=대전교육청 제공

서당캠프 신청은 8일부터 15일 오후 2시까지 대전평생학습관 홈페이지를 통해 가능하며, 여름 방학 기간에도 2기 서당캠프가 운영될 예정이다. 기타 자세한 사항은 학부모지원부로 문의하면 된다.





AD

대전평생학습관 우창영 관장은 "서당캠프는 단순한 체험을 넘어, 학생들의 인성과 사회성을 함께 키워가는 의미 있는 배움의 시간"이라며 "앞으로도 전통문화 체험을 통해 학생들의 건강한 성장을 지원하는 교육 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>