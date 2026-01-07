센텀골프, 전 세계 실시간 골프장 예약 서비스 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영국 기업 골프스케이프와 독점 파트너십

홈페이지 통해 실시간 외국 골프장 이용 가능

세계 100대 골프 코스 전문 여행 플랫폼인 센텀골프가 전 세계 실시간 골프장 예약 서비스를 시작한다고 7일 밝혔다.

백상현 센텀골프 대표

센텀골프는 지난해 실시간 골프 예약 사이트인 영국 기업 골프스케이프와 한국 내 독점 골프 예약 파트너십을 맺었다. 이에 따라 국내 이용자가 복잡한 회원 가입 절차 없이 센텀골프 인터넷 홈페이지에서 실시간으로 외국 골프장 예약, 결제까지 할 수 있게 됐다.





2022년 설립된 센텀골프는 유럽과 미국, 호주, 뉴질랜드, 아시아 등 세계 100대 골프 코스를 비롯해 명문 골프장 상품 위주로 판매해온 골프 코스 전문 여행 회사다. 센텀골프는 한국 골퍼를 위해 태국, 베트남 등을 중심으로 향후 부킹 대상 지역과 골프장을 더 늘릴 계획이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

