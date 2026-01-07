李 "청나라 교류한 조선 박제가처럼, 한중 스타트업 연결로 큰 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령, 한중 벤처스타트업 서밋 참석

"청년 기업인 담대한 도전 아낌없이 지원"

이재명 대통령이 7일 중국 상하이 국제회의중심에서 열린 한·중 벤처스타트업 서밋에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 7일(현지시간) "한국의 벤처 스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면 한국과 중국 양국은 더 새롭고 더 큰 성장의 해법을 마주하게 될 것"이라고 강조했다.

중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 상하이에서 열린 한중 벤처스타트업 서밋에 참여해 "조선의 실학자 박제가 선생이 청나라 유수의 학자들과 교류하며 동아시아 근대 기술을 발전시켰다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "일찍이 중국은 청년들의 뜨거운 도전 정신을 바탕으로 세계적인 혁신 국가로 발돋움 했다"며 "실패를 성공의 자산으로 삼아 끊임없이 새로운 가치를 창출해 내는 중국 청년들의 열정은 우리 대한민국에도 큰 영감을 주고 있다"고 치켜세웠다.

이어 이 대통령은 "지금 한국은 대전환을 통한 대도약을 준비하고 있다"면서 "과거의 자본 투입형 고속 성장 모델로는 지속적인 성장을 이어가기 어렵기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "한국도 벤처 30년의 역사를 발판 삼아 국가 창업 시대로 대전환하려고 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "그러기 위해서는 무엇보다 청년과 혁신 인재들이 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있어야 한다"며 "창업 과정에서 겪는 위험을 국가가 함께 짊어져서 실패는 좌절이 아니라 성공의 자산이 되는 사회여야 한다"고 설명했다.

또 "청년과 혁신 인재들의 아이디어가 있다면 누구나 창업할 수 있는 그런 환경을 만들어야 한다"면서 "청년 기업인과 창업가들이 자유롭게 그리고 담대하게 도전하며 마음껏 혁신의 길을 개척할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 약속했다.

천졔 상하이 부시장은 "한국은 세계적으로 공인된 혁신 강국으로서 반도체, 디스플레이, 자동차, 첨단 제조 등 다양한 산업 분야에서 이룩한 성과는 실로 경탄할 만하다"며 참석한 한국 기업을 향해 "강력한 혁신 역량, 또 왕성한 창업 활력을 여실히 보여주는 것으로서 우리에게는 큰 배움의 대상이 된다"고 화답했다.





이어 천졔 부시장은 "상하이에 투자한다는 것은 또 미래에 투자하는 것"이라며 "우리는 각계에서 활약하시는 한국 기업이 상하이에서 혁신과 창업에 도전하고, 역량을 펼치며, 꿈을 실현하시는 것을 진심으로 환영한다"고 말했다.





베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

