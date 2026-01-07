용인시, 몰려드는 반도체 기업 IP 보호 지원 나섰다

경기도테크노파크·용인시산업진흥원과 협약

반도체 도시 중 첫 'IP지원센터' 설치·운영

경기도 용인시가 입주가 잇따르고 있는 반도체 기업의 지식재산권(IP) 보호를 위한 전담 지원센터를 운영한다.

7일 용인시청 접견실에서 개최된 '용인 IP지원센터 설치 운영 협약식'에서 김홍동 용인시산업진흥원장(왼쪽부터), 이상일 용인시장, 정진수 경기테크노파크 원장이 협약서를 들어 보이고 있다. 용인시

용인시는 7일 시청 접견실에서 경기테크노파크, 용인시산업진흥원과 '용인 IP지원센터 운영에 관한 상호협력 협약'을 체결했다.

이번 IP 지원센터 설치는 반도체클러스터가 조성됐거나 추진 중인 6개 도시 중 첫 사례라고 시는 설명했다.

협약 기관들은 ▲중소기업·창업자 대상 IP 상담·전략 수립 ▲지식재산 창출·보호·활용과 분쟁 대응 ▲기술사업화·이전 활성화 ▲IP 교육·컨설팅 운영 등이다.

협약에 따라 시는 오는 3월 중 용인시산업진흥원 본원에 센터를 설치할 예정이다. 센터는 안산 경기테크노파크 내 경기지식재산센터(RIPC)의 용인사무소 형태로 운영된다.

시는 센터 설치로 그간 지식재산권 관련 행정 서비스 업무를 위해 안산까지 가야 했던 기업들의 번거로움이 해소될 것으로 기대하고 있다.





이상일 용인시장은 "앞으로 센터가 잘 운영될 수 있도록 산업진흥원과 함께 열심히 참여하면서 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

