강원도, 도내 전역 여성 경력단절 예방 '촘촘한 지원망' 구축

새일센터 경력단절예방지원사업 공모 신규 선정

강원특별자치도(도지사 김진태)는 여성의 경력 유지와 고용 안정을 지원하기 위한 '경력단절예방지원사업 신규 운영센터 선정' 공모(성평등가족부)에서 강원광역새일센터와 원주새일센터가 선정됐다고 7일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 공모 선정으로 기존 강원광역새일센터·춘천새일센터·강릉새일센터에서 운영되던 여성 경력단절 예방 지원사업이 원주 지역까지 확대되며, 강원광역새일센터의 기능도 강화돼 도 전역을 아우르는 보다 촘촘한 지원체계가 구축된다.

강원특별자치도경제진흥원이 운영하는 강원광역새일센터는 기존 '광역일반'에서 '광역예방팀'으로 전환되며, 경력단절 예방 지원 기능이 대폭 강화된다. 이에 따라 사업 범위가 확대되고, 전담 인력도 기존 1명에서 3명으로 증원된다.

강원광역새일센터는 앞으로 ▲ 도내 지역 새일센터 예방사업 지원을 위한 프로그램 개발 및 운영 지원 ▲ 기업 수요조사 결과를 활용한 정책 연계 ▲ 직장문화 개선을 위한 지원체계 구축 ▲ 유관기관 협력망 강화 ▲ 경력단절 예방 인식 개선 및 확산을 위한 홍보 등을 중점적으로 추진할 계획이다.

또한 원주새일센터는 이번 공모를 통해 경력단절예방지원사업 신규 운영기관으로 지정돼, 재직 여성과 기업을 대상으로 한 예방 중심 서비스를 본격 추진한다. 이에 따라 ▲ 재직 여성 및 기업 대상 고충·노무 상담 ▲ 맞춤형 컨설팅 ▲ 워크숍 운영 등을 통해 여성의 경력 유지와 기업의 여성 고용 유지를 지원할 예정이다.





박송림 강원특별자치도 복지보건국장은 "이번 공모 선정으로 여성 일자리 지원 체계가 한층 확대될 것으로 기대된다"며 "여성의 경력단절을 사전에 예방하고 지역 여건에 맞는 맞춤형 지원을 강화해 지속 가능한 여성 고용환경 조성에 기여하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

