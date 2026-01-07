메이슨캐피탈, 대표이사 변경

메이슨캐피탈은 7일 대표이사가 김태균 대표로 변경됐다고 공시했다.

김형우 전 대표는 대표이사 및 사내이사 직을 모두 사임했다. 변경사유는 일신상의 사유다.





김태균 신임 대표는 리드코프, 신라젠 사장을 역임했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

