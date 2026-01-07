첨단 드론도시 이천, 토지정보 업무 성과도 두각

道 평가서 '공간정보·드론'분야 최우수기관 선정
경기도 이천시는 경기도가 실시한 2025년 토지정보 업무 종합평가 결과 '공간정보·드론' 분야에서 최우수기관으로 선정돼 기관 표창을 받았다고 7일 밝혔다.
이번 평가는 도내 31개 시·군을 대상으로 지난해 1~10월 업무 실적을 기준으로 토지정책, 지적행정, 부동산행정, 공간정보·드론 등 7개 분야를 대상으로 정량·정성 평가한 것이다.
시는 특히 '공간정보·드론' 분야에서 1위의 성적을 기록, 스마트 공간정보 선도 도시로서의 역량을 입증했다.
시는 지난해 ▲생활지리정보포털 고도화 구축 ▲행정리·통·읍면동 경계 구축 ▲디지털트윈 플랫폼 기반 파노라마 서비스 구축 등의 성과를 거뒀다. 시는 이들 사업을 통해 행정 효율성을 높이고 시민에게 고품질 공간정보 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련한 점에서 높은 평가를 받았다.
지금 뜨는 뉴스
시 관계자는 "앞으로도 디지털트윈 등 첨단 기술을 적극적으로 도입해 시의 공간정보 역량을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>