李대통령 "이재명 관련되면 왜 항소 안 하냐 비판…중립성 벗어나"

이재명 대통령, 7일 중국서 기자간담회
이재명 대통령은 7일(현지시간) "법원이 검찰의 기소가 잘못됐다고 판결하면 통상적으로는 잘못 기소한 검찰을 비판한다"며 "그런데 희한하게 거기에 이재명이나 민주당이 관계되면 법원이 판단이 잘못됐다고 검찰을 두둔한다"고 말했다.
이 대통령의 이날 발언은 중국 상하이 프레스센터에서 방중 동행 기자단과 오찬 간담회를 갖던 중 '중국 혐오 정서'와 관련된 답변 과정에서 나왔다. 이 대통령은 "무죄 나면 원래 무리한 기소라고 비판하는 것 아니냐"며 "항소하면 오히려 (검찰을) 혼내야 하는데 묘하게 (이재명·민주당 관련 사건은) 왜 검찰이 왜 항소 안 했냐고 비난한다. 이게 문제다"라고 질타했다.
그러면서 "서 있는 것을 똑바로 안 서면 삐딱하게 보이니, 세상이 삐딱하게 보이나 하는 생각이 들 때가 있다"고 꼬집었다.
또 이 대통령은 "법원이 판결을 잘못했다고, (검찰이) 항소해서 법원의 판결을 뒤집으라고 하느냐"며 "이게 완전히 중립성을 벗어난 것이다. 기준이 정말 그때마다 다르다"고 지적했다. 이 대통령은 "서 있는 걸 삐딱하게 서 있어서 세상이 삐딱하게 보이나, 그런 생각이 들 때가 있다"고 토로하기도 했다.
베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
