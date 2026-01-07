서울시 "국가유산청, 종묘 경관 실증 일방적으로 불허…깊은 유감"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 종묘와 세운4구역. 연합뉴스

종묘 앞 세운4구역 재개발과 관련, 서울시가 사업 진행 시 들어서게 될 건물이 경관을 훼손하는지 현장 실증을 하고자 했으나 국가유산청이 허락하지 않았다며 유감을 나타냈다.

이민경 서울시 대변인은 7일 입장문을 통해 "시가 세운4구역 경관 시뮬레이션의 객관적이고 공개적인 검증을 위해 요청한 종묘 정전 상월대 촬영을 국가유산청이 일방적으로 불허한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

그러면서 "이달 8일 국가유산청·서울시·기자단·도시계획위원회 위원들이 참여하는 현장 설명회를 종묘 정전 상월대에서 개최해 논란의 핵심 현장을 시민 앞에 그대로 공개하고자 했지만, 국가유산청이 납득할 수 없는 이유로 촬영을 불허했다"고 전했다.

국가유산청은 유산 보전·관리 및 관람환경 저해를 이유로 불허한 것으로 알려졌다.

앞서 시가 세운4구역 고도 제한을 종로변 98.7m로, 청계천변 141.9m로 각각 완화하자 국가유산청은 종묘 경관을 훼손한다며 철회를 요구했다. 이에 시는 상월대에서 바라본 건물 예상도를 공개하고, 지어질 건물과 같은 높이의 애드벌룬을 설치해 하월대와 주변에서 촬영하는 등 검증을 시도해왔다.

이 대변인은 "객관적 검증으로 논란을 정리할 기회와 시의 노력을 차단한 이번 결정은 국가유산청이 갈등 해결 의지가 있는지조차 의문을 갖게 한다"며 "오히려 갈등을 장기화하고 불필요한 오해와 불신을 증폭시키려는 의도가 있는 것은 아닌지 의구심마저 든다"고 설명했다.





이어 "종묘는 특정 기관이 독점적으로 판단하고 사유화할 수 있는 대상이 아니다"라며 "서울시민 모두가 누리는 공동의 문화유산이며 그 가치를 둘러싼 논쟁 역시 시민 앞에서 투명하게 검증돼야 한다"고 덧붙였다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

