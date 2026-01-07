의정부시, 100억 규모 '미래산업 육성 펀드' 조성…첨단산업 도시로 체질 개선

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 6일 시청 직곡홀에서 '2026년 제1회 의정부시 중소기업육성기금(이하 기금) 심의위원회(이하 위원회)'를 개최했다.

김동근 시장이 지난 6일 '2026년 제1회 의정부시 중소기업육성기금 심의위원회' 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

위원회는 2024년 9월 제정된 '의정부시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례'를 근거로 새롭게 출범했다. 기금은 ▲중소기업 대상 융자 지원 ▲금융기관 저리융자에 대한 이자차액 보전 ▲지식산업센터 및 벤처기업집적시설 지원 ▲벤처투자조합 및 벤처투자모태조합 등에 대한 출자·출연금 등을 통해 의정부시의 성장동력인 중소·벤처기업을 육성하기 위한 정책자금이다.

의정부시 경제일자리국장 등 당연직 2명과 ▲시의원 ▲관내 대학 교수진 ▲창업기업 대표 ▲중소기업 관련 기관 임원 등 위촉직 7명으로 구성돼, 기금 운용에 대한 전문성과 공정성을 강화했다.

이날 위원회는 위촉장 수여, 부위원장 선출, 2026년도 중소기업육성기금 운용계획(안) 심의 순으로 진행됐다.

시는 이번 기금을 단순한 재정 지원 수단이 아닌, 의정부시 산업 정책의 핵심 수단으로 활용해 민간투자와 국가 정책자금을 유인하는 산업금융 플랫폼으로 운용할 방침이다. 특히 벤처기업과 첨단산업이 집적된 자족형 산업도시로의 전환을 위해 재정 지출 중심에서 벗어나 전략적 '투자자'로서 역할을 강화해 나갈 계획이다.

기금 설치의 첫 단추는 AI, 미디어·콘텐츠, 바이오 등 첨단산업 분야의 혁신기업에 투자하는 100억원 규모의 '의정부시 미래산업 육성 펀드' 조성이다.

해당 펀드는 시 출자금 10억원을 비롯해 모태출자펀드 60억원, 민간자본 30억원으로 구성되며, 이날 위원회를 통해 의결된 2026년도 기금은 해당 펀드의 출자금으로 활용된다.





의정부시 관계자는 "이번 심의위원회는 중소기업육성기금을 의정부의 미래를 선택적으로 키우는 전략자금으로 만들기 위한 기준과 전략을 마련하는 중요한 자리"라며 "기금을 통해 기업이 모이고 기술이 축적되며, 청년과 인재가 넘치는 도시로 변화하는 성장 경로를 만들어 가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

