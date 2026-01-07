"홍콩 일부 기업 직원들, 美비자 거절돼 CES 불참"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화웨이·센스타임 등 美블랙리스트

근무 이력 보유한 직원 다수

홍콩 장관도 방미 일정 취소

6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막한 'CES 2026' 전경. AP연합뉴스

홍콩 기업 직원 일부가 미국 비자 발급이 거부되면서 6일(현지시간) 개막한 세계 최대 정보통신(IT)·가전 전시회 CES 2026에 참석하지 못한 것으로 나타났다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 홍콩 기업 중 일부 직원들이 미국 비자 발급이 거절돼 전시회가 열리는 라스베이거스에 도착하지 못했다고 전시회 관계자들을 인용해 보도했다.

이중 다수는 중국 IT 기업인 화웨이나 인공지능(AI) 소프트웨어 기업 센스타임 등 미국 정부의 이른바 '블랙리스트' 명단에 오른 기업에 근무한 경험이 있는 것으로 알려졌다.

블랙리스트에 오른 중국 수출통제 기업은 민감한 미국산 기술을 수입할 수 없다. 미 상무부 산업안보국(BIS)은 작년 9월 이들 회사가 지분을 50% 이상 보유한 자회사들로 규제 대상을 확대했다.

CES 2026에 참가한 한 홍콩 스타트업 직원은 "오늘 실제로 현장에 오지 못한 사람들이 많다"며 "여러 부스가 사실상 1인 운영체제로 돌아가고 있다"고 SCMP에 전했다.

홍콩 정부의 미묘한 기류도 감지됐다. 정부는 전일 선동 홍콩 혁신기술산업부 장관이 CES 참석을 포함해 엿새간 미국에 방문한다고 발표했다가 불과 4시간 만에 별다른 설명 없이 방문 취소 소식을 알린 바 있다.





한편, 올해 CES에 참석한 홍콩 기업은 61개사로 예년보다 늘었다. 대표단은 헬스테크·AI·신소재 분야 기업들로 꾸려졌다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

