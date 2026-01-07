강의실 밖으로 나온 알고리즘… 동아대 컴퓨터공학과, 부산시장상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘개인맞춤형 디지털 학습 위한 고품질 교육영상 데이터 분석 PBL’ 프로젝트



"공부해서 남 주냐"는 옛말이다. 공부해서 '지역사회'를 살린다.

동아대학교(총장 이해우)는 컴퓨터공학과 학생들이 부산테크노파크가 주관한 '2025년 지산학협력 PBL 지원사업'에서 우수과제에 선정돼 부산시장상을 받았다고 전했다.

최근 부산빅데이터이노베이션센터에서 열린 이번 행사엔 부산 지역 대학들이 참가했으며, '동아대 컴퓨터공학과 PBL팀(컴퓨터공학과 석사과정 손원석·김아영·김태희·박정현, AI 학과 유가은, 컴퓨터공학과 김재경·김법기·박소현, 지도교수 천세진)'이 '2유형 데이터산업 분야'에서 우수과제에 선정됐다.

동아대 팀이 수상한 프로젝트는 '개인맞춤형 디지털 학습을 위한 고품질 교육영상 데이터 분석 PBL'로, 주식회사 스윙크와의 산학협력을 통해 교육영상 데이터의 효과적 활용 문제를 해결해 좋은 평가를 받았다.

이들은 YTN사이언스 채널 교육영상 4만여건을 대상으로 지식그래프 기반 데이터베이스를 구축, 긴 교육 영상(20∼40분)을 의미 있는 주제별 세그먼트로 자동 분할하는 기술을 개발하고 학습자가 필요한 개념만 빠르게 검색하고 학습할 수 있는 시스템을 구현했다. 또 '유튜브 데이터 API 활용과 오픈소스 LLM 기반 메타데이터 자동 생성 파이프라인'도 개발했다.

동아대 컴퓨터공학과 천세진 교수가 부산 빅데이터 이노베이션 센터에서 열린 성과보고회에서 프로젝트 내용을 설명하고 있다. 동아대 제공

이 기술은 자막, 문장 흐름, 주제 변화, 키워드 변화를 기반으로 영상을 자연스럽게 구분하고 세그먼트별 제목, 설명, 키워드 자동 추출과 함께 개방형 데이터 활용과 깃허브(GitHub)를 통한 오픈소스 공개도 가능하다.

이번 프로젝트는 국내 학술대회 논문으로도 게재됐으며 취업 연계, 산학협력 모델 구축(참여기업 부산 기업부설연구소 설립)으로도 이어지는 성과를 거뒀다. 또 교육 소외계층을 위한 학습 접근성 향상, 고품질 교육 콘텐츠의 효율적 활용 방안 제시, 개인맞춤형 디지털 학습 생태계 구축에도 기여할 것으로 기대된다.

지도교수인 천세진 교수는 "이번 과제를 통해 대학과 기업이 실제 산업 수요를 연계해 수행한 경험이 지역 AI 전문 인재 육성의 효과적인 모델이 될 수 있음을 느꼈다"며 "현장 문제 해결 중심의 산학 프로젝트가 지역 산업과 교육 현장의 경쟁력을 함께 높이는 모범사례라고 생각한다"고 말했다.





손원석 학생은 "실무형 PBL을 통해 데이터 분석을 실제 기업 문제에 적용하고 교육 소외계층을 위한 기술을 개발하며 큰 보람을 느꼈다"고 소감을 말했고, 김태희 학생은 "지식그래프와 LLM 등 최신 기술을 직접 다루며 협업의 중요성을 배웠고 진로 방향을 정하는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

