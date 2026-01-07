화이테오라, 글로벌 크리에이터 참여 ‘서울콘’서 ‘미백 시스템’ 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 콘텐츠 산업의 중심지로 부상한 '서울콘(SeoulCon)'이 전 세계 크리에이터들의 참여 속에 성료 되었다. 올해로 3회차를 맞은 이번 행사에서 가장 눈길을 끈 것은 한국 뷰티의 혁신성을 보여준 'K-뷰티 부스트(K-Beauty Boost)' 프로그램이었다. 그중 실용주의 고효능 브랜드 '화이테오라(whiteORA)'는 체험 중심의 전시로 글로벌 방문객들의 발길을 사로잡았다.

화이테오라는 이번 행사에서 브랜드의 정체성이 담긴 미백 3종 라인업을 집중적으로 홍보했다. 특히 '멜라 5D 세럼'은 임상시험을 통해 증명된 기미·잡티 개선 효과와 끈적임 없는 텍스처로 현장 인플루언서들의 긍정적인 피드백을 이끌어냈다. 멜라닌 생성 억제부터 톤업까지 이어지는 체계적인 포뮬러는 데일리 케어를 원하는 글로벌 시장의 니즈와 일맥상통했다.

함께 전시된 '피부톤업 포밍 클렌저'는 저자극 듀얼 버블 시스템으로 모공 노폐물을 완벽히 세정하면서도 세안 후 즉각적인 톤업 효과를 제공해 눈길을 끌었다. 또한, 고농축 에센스를 친환경 시트에 담아낸 '5중 미백 케어 마스크팩'은 단시간에 최상의 피부 컨디션을 구현하는 K-뷰티 특유의 고효능을 입증하며 방문객들의 높은 관심을 받았다.

현장 열기를 더한 것은 화이테오라의 '인스타그램 룰렛 이벤트'였다. 부스 방문객들이 리그램과 현장 사진을 SNS에 공유하면 룰렛을 통해 본 품과 샘플을 증정하는 방식으로 운영되어, 디지털 콘텐츠 확산과 브랜드 체험이라는 두 마리 토끼를 잡았다는 평가다.

이재혁 셀락바이오 대표는 "이번 서울콘은 글로벌 인플루언서들과 직접 호흡하며 화이테오라만의 독자적인 미백 기술력을 알린 귀중한 시간이었다"며, "임상으로 검증된 멜라 5D 세럼 등 주력 제품들을 통해 글로벌 고객들에게 신뢰받는 스킨케어 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.

검증된 효능 중심의 뷰티 트렌드가 확산되는 2026년 현재, 화이테오라는 실용성과 고기능성을 앞세워 브랜드 입지를 넓히고 있다.





전시 제품에 대한 상세 정보는 공식 홈페이지 및 스마트스토어에서 확인 가능하다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

