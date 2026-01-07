북극항로 시대, 부산이 먼저 움직인다

박형준 부산시장, 돈 영 알래스카·놈 항만서 북극물류 확보 첫걸음

북극항로 시대 문을 가장 먼저 열기 위해 부산시가 발 빠르게 움직이고 있다.

부산시(시장 박형준)는 박형준 시장이 현지시각 1월 5일부터 6일까지 미국 알래스카주 앵커리지와 놈을 방문해 북극항로 시대를 대비한 현지 점검에 나섰다고 7일 알렸다.

최근 지구 온난화로 해빙이 가속화되고 홍해 사태 등으로 기존 해상 항로의 불확실성이 커지면서 아시아와 유럽을 최단 거리로 잇는 북극항로가 글로벌 물류업계의 주요 이슈로 떠오르고 있다. 여기에 미국 정부가 북극권 자원 개발과 안보 강화를 위해 북극 심해 항만 건설을 추진하면서 알래스카의 전략적 가치도 높아지는 상황이다.

박형준 부산시장이 케니 휴즈 놈시장과 대화하고 있다.

박 시장은 5일 돈 영 알래스카 항만(구 앵커리지 항만)을 찾아 항만 운영 현황과 물류 기반 시설을 살폈다. 이 항만은 알래스카 전체 물동량의 약 90%를 처리하는 거점이다. 시는 이번 방문을 계기로 부산항과 연계할 수 있는 북극항로 관련 물류 협력 가능성을 검토할 계획이다.

이어 6일에는 베링해협 인근에 있는 놈 시를 방문했다. 놈은 북극해로 진입하는 관문에 자리한 도시로 북극항로가 활성화될 경우 주요 기착지로 거론된다. 박 시장은 케니 휴즈 놈 시장과 항만관리위원회 관계자들과 만나 북극 심해 항만 건설 프로젝트 현장을 둘러보고 항만 개발과 운영 경험을 중심으로 의견을 교환했다.

부산시는 향후 북극항로 운항 선박을 대상으로 선용품 공급과 선박 수리·관리 분야에서 부산과 놈 간 협력 가능성을 모색한다는 구상이다. 놈 시 측도 북극항로 확대에 따른 아시아 지역과의 교류 확대 가능성을 언급하며 경제·문화·학술·수산 분야 전반에서 협력 여지를 내비쳤다.





박형준 시장은 "북극항로는 부산과 유럽을 잇는 기존 남방항로보다 운송 거리를 약 30% 이상 줄일 수 있는 대안 항로"라며 "이번 방문에서 알래스카와의 협력 기반을 점검하고 북극항로 변화에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다. 또 "국내외 해운·물류 기업과 협력해 부산항의 역할을 넓혀갈 계획"이라고 했다.

돈 영 알래스카 항만.

놈 항만.





