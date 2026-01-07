빙벽 위의 스파이더맨, 청송에 다 모인다… 2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월 10∼11일 아이스클라이밍 월드컵경기장

차가운 얼음 위에서 뜨거운 경쟁이 펼쳐진다.

산악스포츠의 메카 청송군은 오는 10일부터 11일까지 이틀간 청송 아이스클라이밍 월드컵경기장에서 '2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵'을 개최한다.

청송군, 2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵 개최. 청송군 제공

이번 대회는 국제산악연맹(UIAA)과 대한산악연맹이 공동 주최하고, 청송군과 경북도산악연맹이 공동 주관하며, 노스페이스, 아웃도어리서치, DYPNF 등이 후원한다. 전 세계 18개국에서 모인 120여명의 정상급 아이스클라이밍 선수들이 참가해 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.

대회 기간 관람객을 위한 체험형 콘텐츠도 다양하게 마련된다. '빙벽네컷 포토존'과 현장의 생동감을 전하는 '빙벽 360도 카메라 체험 부스'를 비롯해, 청송의 전통 먹거리를 맛볼 수 있는 먹거리 공간과 오백 년 전통의 청송 백자 전시 등 풍성한 볼거리가 준비돼 아이스클라이밍의 박진감은 물론 청송의 전통문화까지 함께 즐길 수 있다.

아울러 대회 마지막 날인 11일에는 결승전을 앞둔 오후 2시경 가수 박현빈 씨의 초청 공연이 예정돼 있어, 경기 관람과 어우러진 특별한 문화 공연으로 현장 분위기를 한층 고조시킬 것으로 기대된다.





군 관계자는 "청송군은 2011년 아시아 최초로 아이스클라이밍 월드컵을 개최한 경험을 바탕으로, 이번 대회 역시 선수와 관람객 모두가 안심하고 몰입할 수 있는 안전하고 수준 높은 경기 환경 조성에 만전을 기하겠다"며 "특히 아이스클라이밍의 동계올림픽 정식종목 채택에 대한 기대가 높아지는 중요한 시기인 만큼, 이번 대회가 국제무대에서 그 경쟁력과 매력을 충분히 보여주고 정식종목 채택에 긍정적으로 기여할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





