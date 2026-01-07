이 대통령 "한중, 배척·대립 불필요…공급망 등 진지한 대화 이뤄져"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령, 7일 중국서 기자간담회

"중국은 우리에게 모든 분야에서 중요한 이웃"

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 국빈 방중 마지막 날인 7일 "한중 관계는 정말로 서로에게 필요한 관계"라면서 "불필요하게 서로를 자극하거나 배척하거나 대립할 필요가 없다"고 강조했다. 이 대통령은 방중 기간 공급망 협력과 역내 안정 문제에 관한 대화가 오갔다고 전했다.

이 대통령은 이날 중국 상하이에서 동행 기자단과 오찬 간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "중국은 우리에게 경제, 안보, 문화 모든 분야에서 매우 중요한 이웃 국가"라면서 "시진핑 주석께서 저를 볼 때마다 '이사 갈 수 없는 이웃, 떼려야 뗄 수 없는 관계' 이런 표현을 자주 한다"고 설명했다.

이어 이 대통령은 "믿는 환경을 잘 활용하면 더 나은 환경을 만들 수 있는데 왜 불필요하게, 근거 없는 사안들을 만들어서 갈등을 촉발하는지 이해가 안 된다"며 "앞으로는 서로에게 도움 되는 관계로 정말로 바꿔가면 좋겠다고 생각한다"고 부연했다.

또 이 대통령은 "경제 협력 분야에서의 안정적인 관리, 특히 최근에 문제 되는 공급망 협력 또 한반도 평화와 역내 안정 문제에 대해서 방문 기간에 진지하고 책임 있는 대화가 이루어졌다"며 "대한민국 정부는 한중 관계가 어느 한쪽으로 치우치거나 감정에 좌우되지 않도록 상호 존중하고, 각자 국익을 중심에 두는 원칙에 의해서 관리해 나갈 생각"이라고 했다.

아울러 이 대통령은 "동시에 미국, 일본, 아세안(동남아시아국가연합), 유럽 등 주요 파트너 국가들과의 관계도 균형 있게 발전시키고 이를 통해서 대한민국 외교의 지평을 넓혀가겠다"고 공언했다.





이 대통령은 한중 관계가 달라졌다는 분석도 내놨다. 이 대통령은 "과거는 우리의 앞선 기술력과 자본력을 가지고 중국의 토지와 저렴한 노동력을 활용한 수직적 분업이었다면 이제는 그런 시대가 갔다"며 "수평적이고 호혜적인 협력 관계가 정말로 필요한 상태가 됐다"고 얘기했다. 그러면서 "경쟁할 분야는 경쟁하고 협력할 영역에서 협력하는 일을 통해서 실질적 성과를 만들어 가는 게 중요하겠다"고 했다.





