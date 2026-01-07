모아라이프플러스 "마이크로 AI 데이터센터로 피지컬 AI시장의 문 열어"

AD

AI 산업이 중대한 전환점에 들어섰다. 생성형 AI 경쟁을 지나, AI가 실제 산업과 물리 세계를 움직이는 '피지컬 AI 시대'가 본격적으로 열리고 있다.

이 변화의 중심에서 모아라이프플러스는 마이크로 AI데이터센터(Micro AI Data Center)를 앞세워 새로운 시장의 시작을 7일 선언했다. 특히 이번 선언은 김재영 박사의 엑소좀 줄기세포 연구성과를 통해 실증되며 업계의 주목을 받고 있다.

모아라이프플러스가 제시한 마이크로 AI 데이터센터는 기존 대형 클라우드 중심 AI 인프라와 결이 다르다. 거대한 중앙 데이터센터에서 모든 연산을 처리하는 구조가 아니라, 데이터가 생성되는 현장 내부에 소형 AI 서버를 설치해 즉시 학습·분석·실행까지 수행하는 구조다. 이는 AI가 '생각만 하는 도구'가 아니라, 현장에서 실제 결과를 만들어내는 실행엔진으로 진화하는데 필요한 인프라라는 설명이다.

이러한 전환을 가장 상징적으로 보여주는 사례가 바로 김재영 박사가 주도한 AI 기반 엑소좀 줄기세포 생산 연구다. 해당 연구는 모아라이프플러스의 마이크로 AI 데이터센터 환경에서 운영됐으며 엑소좀 배양 조건, 농축 공정, 단백질 농도, 입자 수, 마커 발현 등 전과정을 AI 데이터서버가 실시간으로 기록·학습·재현하는 구조로 설계됐다.

그 결과 동일 배양 면적 기준에서 기존 방식 대비 엑소좀 생산효율을 수백배에서 최대 천배수준까지 끌어올리는 성과가 확인됐다. 이는 단순한 설비 확장이 아니라 AI가 공정 자체를 학습하고 최적화한 결과라는 점에서 의미가 크다. 업계에서는 이를 두고 "AI가 분석을 넘어 바이오 생산공정을 고도화하는 단계에 진입했다"는 평가를 내놓고 있다.

모아라이프플러스는 이 실증 사례를 통해 분명한 메시지를 던진다. "AI 경쟁력은 더 큰 클라우드를 보유했느냐가 아니라, 누가 더 많은 현장에 AI를 설치했느냐에 달려 있다"는 것이다. 바이오, 제조, 교육, 공공, 안전 분야처럼 데이터가 민감하고 실시간성이 요구되는 산업에서는 중앙 클라우드만으로는 한계가 명확하다. 마이크로 AI 데이터센터는 이 공백을 메우며, AI를 산업현장에 직접 '배치'하는 역할을 수행한다.

특히 이 구조는 데이터주권과 IP 보호 측면에서도 강점을 가진다. 엑소좀 연구와 같은 고부가가치 바이오 데이터는 외부로 이동하지 않고 로컬에 남아 있으며, AI 학습과 추론 역시 현장에서 이뤄진다. 이는 바이오 연구와 공공 연구 환경에서 요구되는 보안·규제·신뢰성 조건을 충족하는 동시에, 연구자들이 AI를 보다 적극적으로 활용할 수 있는 기반을 제공한다.

업계에서는 이러한 변화를 'AI 인프라의 PC화'에 비유한다. 과거 컴퓨팅이 메인프레임에서 PC로 이동하며 산업과 일상의 생산성을 폭발적으로 끌어올렸듯, 마이크로 AI 데이터센터는 AI를 특정 빅테크 기업의 전유물에서 벗어나, 연구실·공장·현장 누구나 활용할 수 있는 인프라로 전환시키는 계기가 될 수 있다는 분석이다.





모아라이프플러스 관계자는 "향후 김재영 박사의 엑소좀 줄기세포 연구에서 축적된 운영 데이터와 성과를 바탕으로, 피지컬 AI·바이오 생산·교육·연구·공공 데이터 인프라까지 아우르는 시장을 단계적으로 확대할 계획"이라며 "단순 서버 판매를 넘어, AI가 데이터를 만들고, 그 데이터가 다시 산업 경쟁력이 되는 구조를 구축하겠다는 전략"이라고 밝혔다.





