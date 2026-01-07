행안부, 소방청 등 산하기관 '공개 업무보고' 받는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방청, 산하기관 최초로 업무보고 생중계

행정안전부가 소속 산하기관 업무보고를 국민에게 공개한다.

행안부는 8일부터 12, 14일 등 3일에 걸쳐 경찰청, 소방청 등 20개 산하기관 업무보고를 실시한다고 7일 밝혔다.

국민과의 소통을 강조하는 국민주권정부의 철학에 맞춰 소속 청 및 산하기관 업무보고의 전 과정은 투명하게 공개할 계획이다. 국민적 관심이 큰 소방청과 그 산하기관 업무보고는 전 부처 소속 청 및 산하기관 중 최초로 KTV를 통해 생중계된다. 이 밖 기관들의 업무보고는 촬영한 뒤 행안부 유튜브를 통해 영상을 공개한다.

8일 오전 10시에는 소방청과 소방청 소속 산하기관 5곳이 업무보고를 실시한다. 대한소방공제회, 소방산업공제조합, 한국소방산업기술원, 한국소방시설협회, 한국소방안전원 등이다.

같은 날 오후 3시에는 행안부 산하 디지털·안전 분야 3개 기관인 한국지능정보사회진흥원, 한국지역정보개발원, 한국승강기안전공단의 업무보고가 진행된다.

오는 12일 오후 3시에는 경찰청과 그 산하기관인 경찰공제회, 총포화약안전기술협회, 한국도로교통공단이 업무보고를 한다.

14일 오전 10시에는 행안부 산하 공공부조·재정세제 분야 4개 기관인 대한지방행정공제회, 한국지방재정공제회, 지방공기업평가원, 한국지방세연구원이 윤호중 행안부 장관에게 업무보고를 한다.

같은 날 오후 2시에는 지방자치·과거사 분야 5개 기관인 한국섬진흥원, 한국지방행정연구원, 국립국가폭력트라우마치유센터, 민주화운동기념사업회, 일제강제동원피해자지원재단의 업무보고가 진행된다.





각 업무보고의 세부 내용은 업무보고 당일 사후 브리핑을 진행해 국민과 언론에 주요 내용을 알리게 된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

