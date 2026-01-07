밤에 지진, 환자 발생한다면… 동의과학대학교, 환자 응급상황 대응훈련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

응급구조과, 야간 환자 대응 비교과 프로그램

동의과학대학교 응급구조과가 재학생을 대상으로 야간 응급상황 대응 훈련을 진행했다.

동의과학대학교(총장 김영도) 응급구조과는 지난 12월 19일 재학생의 현장 대응 역량 강화를 위한 '야간 환자 응급상황 대응훈련' 비교과 프로그램을 운영했다고 7일 알렸다.

이번 훈련은 실제 야간 응급현장을 가정한 실습 중심 프로그램으로 현직 구급대원 4명의 지도 아래 응급구조과 1학년 재학생 43명이 참여했다. 학생들은 학교 건물 내에 조성된 모의 현장에서 환자 탐색과 평가, 응급처치, 병원 인계까지 응급 대응 전 과정을 수행했다.

훈련은 지진 발생으로 다수의 환자가 발생한 상황을 설정해 진행됐다. 학생들은 조별로 팀을 구성해 제한된 시야와 긴급한 환경 속에서 환자(마네킨)를 탐색하고 일차·이차 평가를 실시한 뒤 환자 정보를 병원에 인계했다.

프로그램은 야간이라는 특수한 상황을 반영해 상황 판단과 팀 단위 대응 능력 향상에 초점을 맞췄다. 현직 구급대원들은 훈련 전·후 조별 피드백을 통해 환자 평가와 응급처치 과정에 대한 실무 기준을 설명했다.





박영수 학과장은 "현장 상황을 반영한 비교과 교육 프로그램을 통해 재학생의 실무 역량을 키울 계획"이라고 말했다.

야간 환자 응급상황 대응훈련 비교과 프로그램에 참여한 동의과학대학교 응급구조과 학생들.

