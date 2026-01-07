배민, 고용노동부와 전국 라이더 쉼터 130여 곳 안내

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가장 가까운 쉼터 실시간 확인 가능

우아한청년들이 고용노동부와 함께 배달 라이더들이 언제든지 편하게 이용할 수 있는 이동노동자 쉼터의 위치와 운영 현황을 안내한다.

배달의민족 물류 서비스를 전담하는 우아한청년들은 고용노동부와 전국 라이더(이동노동자) 쉼터 130여 곳의 위치와 운영 현황을 배민커넥트, 인스타그램, 카카오톡 등으로 실시간 안내한다고 7일 밝혔다. 우아한청년들은 2024년부터 3년째 전국 이동노동자 쉼터를 안내하고 있다.

평소 라이더들은 배달 중 이용할 수 있는 휴게공간을 찾기 위해 직접 검색하거나 단순 방향 안내에 의존했다. 우아한청년들은 이러한 불편을 고려해 고용노동부로부터 전국 이동노동자 쉼터 130여 곳을 공유받아 라이더가 간편하게 확인할 수 있도록 안내하고 있다. 특히 네이버지도 저장 기능을 활용해 주변 쉼터 정보를 실시간으로 볼 수 있도록 해 접근성을 높였다.





쉼터 정보는 우아한청년들이 배달과 관련된 모든 노하우를 총망라한 '우아한 배달 백과사전'에서도 확인할 수 있다. 우아한청년들 관계자는 "고용노동부와 함께 3년째 진행하는 쉼터 안내는 라이더들이 가까운 휴게시설에서 편히 쉬고 안전하게 배달할 수 있도록 지원하는 사업"이라며 "앞으로도 현장 라이더의 목소리를 반영해 더 나은 배달환경을 위한 상생 활동을 이어가겠다"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

