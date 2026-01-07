SK어스온, 베트남 광구 평가정 시추 성공…발견잠재자원량 대량 확인

평가정 시추서 131m 유층(油層) 확인

일산(日産) 6000배럴 시험 생산 성공

SK이노베이션의 에너지 자원개발 자회사 SK어스온이 베트남 탐사광구에서 평가정 시추에 성공하고 하루 최대 6000배럴 규모의 원유를 시험 생산하는 데 성공했다.

SK어스온 베트남 광구 위치 설명 자료. SK어스온

베트남 15-2/17 광구의 운영권자인 미국 머피(Murphy Oil Corporation)사는 베트남 15-2/17 탐사광구 황금바다사자 구조 평가정 시추를 통해 총 131m 두께의 유층(油層)을 확인하고 고품질 경질원유 시험 생산에 성공했다고 7일 밝혔다. 광구 운영권자인 머피와 PVEP는 각각 40%, 35%의 지분을 보유 중이며 SK어스온 지분은 25%의 지분을 보유하고 있다.

이번 평가정을 통해 시험 생산한 원유는 지난해 2월 탐사 시추 당시와 동일하게 불순물이 적고 정제가 용이한 API 37의 고품질 경질원유로 확인됐다. API는 미국석유협회(American Petroleum Institute)가 규정한 원유 비중 측정단위(API도)에 따라, 일반적으로 경(輕)질유(API 34도 이상), 중(中)질유(API 33~30도), 중(重)질유(API 29도 이하) 등으로 분류한다. 통상 API가 높고 황 함유량이 적을수록 상품성이 높은 것으로 평가된다.

머피는 이번 평가정 시추를 통해 황금바다사자구조의 발견잠재자원량 평가 수준을 상향 조정한다고 발표했다. 지난해 2월 해당 구조의 1차 탐사정 시추 이후 추정된 발견잠재자원량은 1억7000만~4억3000만배럴이었다. 그러나 이번 평가정 시추 결과 발견잠재자원량의 중간값이 4억3000만배럴에 근접하며 최댓값은 초과한다고 발표했다. 예상 최댓값은 정밀 검토, 분석 등 추가적인 평가를 진행할 예정이다. 머피는 파트너사와 함께 발견잠재자원량 규모 및 상업적 개발 가능성을 보다 정교하게 평가하기 위해 연내 추가 시추를 진행할 계획이다.

SK어스온은 지난 2023년 11월 베트남 첫 운영권 광구인 16-2 광구 황금하마 구조에서 원유 발견에 성공한 데 이어, 지난해 2월과 4월에는 15-2/17 광구 황금바다사자, 15-1/05 광구 붉은낙타 구조에서 추가 원유를 발견하는 등 베트남에서 연이은 자원개발 성과를 이어가고 있다.





명성 SK어스온 사장은 "지난해 2월 탐사정 시추 성공에 이은 이번 평가정 시추 성공은 SK어스온이 그동안 베트남에서 축적해 온 지식과 노하우를 잘 보여주는 사례"라며 "올해도 SK어스온은 클러스터링 전략을 통해 동남아 지역 자원개발 사업에서 의미 있는 성과를 지속 창출해 나갈 것"이라고 말했다.





