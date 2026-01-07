WM 떠난 이원민, MW엔터 설립…유스피어와 새 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

B1A4·오마이걸 등 발굴

MW엔터테인먼트 제공

그룹 B1A4(비원에이포)와 오마이걸 등을 발굴한 제작자 이원민 대표가 신생 기획사 MW엔터테인먼트를 설립했다.

MW엔터테인먼트는 7일 공식 출범을 알리고 본격적인 사업을 시작한다고 밝혔다. 이 대표는 2008년 WM엔터테인먼트를 설립해 B1A4, 오마이걸, 온앤오프 등 인기 아이돌 그룹을 키워낸 인물이다.

이 대표는 지난해 8월 WM엔터테인먼트의 최대주주인 RBW와 결별했다. 이후 기존 WM엔터의 기틀을 다진 서울 마포구 망원동 사옥에 둥지를 틀고 당시 손발을 맞췄던 임직원들과 의기투합해 회사를 설립했다.

첫 소속 아티스트로는 걸그룹 '유스피어'가 합류했다. 유스피어는 이 대표가 오마이걸 이후 약 10년 만에 선보인 팀이다. MW엔터는 RBW와 협의를 통해 유스피어의 전속 계약과 상표권을 양도받아 올 상반기 컴백을 목표로 앨범 작업에 착수했다. 이와 함께 신인 보이그룹 론칭도 준비 중이다.





이 대표는 "30년 경험과 전문성을 바탕으로 K팝 트렌드를 이끌어갈 스타를 육성하겠다"며 "음악성과 실력, 인성을 겸비한 아티스트를 선보일 것"이라고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

