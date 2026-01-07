진주시의회, 올 한 해 선행으로 지역을 빛낸 시민 60명 감사패 전달

이웃 사랑 실천해 온 시민의
공로격려 공동체 의식을 확산
경남 진주시의회는 시청 시민 홀에서 지역사회의 귀감이 된 시민 60명을 대상으로 『2025년 하반기 선행 시민 표창 수여식』을 개최했다.
지난 6일 이뤄진 수여식은 2025년을 마무리하며 이웃 사랑을 실천해 온 시민의 공로를 격려하고 공동체 의식을 확산하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 진주시 곳곳에서 나눔과 봉사를 펼친 60명의 수상자에게 축하와 감사 인사를 나누며 따뜻한 분위기 속에 진행됐다.
백승흥 의장은 "한 해 동안 묵묵히 이웃을 살피고 공동체를 위해 헌신해 주신 시민 여러분의 발걸음이 진주의 오늘을 지탱하는 힘"이라며, "여러분의 선행이 또 다른 나눔으로 이어져 더욱 단단한 지역공동체를 만들어 가길 바란다"고 말했다.
진주시의회는 자발적인 선행과 헌신으로 지역사회 발전의 원동력이 되는 선행 시민을 지속 발굴함으로써 나눔의 가치가 존중받고, 확산할 수 있도록 다양한 지원과 공감의 장을 확대해 나갈 계획이다.
영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
