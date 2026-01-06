[내일 날씨]오후부터 다시 기온 뚝…일부 지역 눈·비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동부, 강원내륙·산지에 비나 눈

서울 아침 기온 영하 1도

수요일인 7일 아침 기온은 오늘보다 5도 가량 높지만 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려와 추워지겠다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 2025.12.26 윤동주 기자

기상청에 따르면 내일 전국이 가끔 구름 많고 오전부터 차차 맑아진다. 아침최저기온은 -5~3도, 낮최고기온은 0~10도로 예보됐다.

7일 아침 최저기온은 서울·대전·광주·울산 -1도, 인천·창원 0도, 포항·울산 1도, 부산·여수·강릉 2도다.

오늘 밤부터 내일 오후까지 경기동부와 강원내륙·산지, 충북, 전북동부, 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

7일 예상 적설량(강수량)은 △경기동부 1cm 안팎(1mm 안팎) △강원 내륙 ·산지 1cm 안팎(1mm 미만) △충북 1cm 미만(1mm 미만) △전북동부 1cm 미만(1mm 미만)이다. 제주도는 6일부터 7일까지 산지 1~5cm, 제주도는 5mm 미만이다.

내일 새벽 서울·인천·경기서부에, 오전에는 충남권과 전북서부, 경상서부내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지거나, 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있다.

전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 불어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예상된다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

