코트라, 9년 만에 中서 순방 연계 경제협력 행사

한-중 비즈니스 파트너십·지자체 투자유치IR

韓소비재·中유통망 쇼케이스도

소프트파워 기반, 미래협력 넓혀

현장서 수출 계약 24건…4411만 달러 성과

대한무역투자진흥공사(코트라)는 6일(현지시간) 중국 베이징 더웨스틴 호텔에서 순방 부대 경제협력 행사를 열었다고 이날 밝혔다. 이는 코트라가 2017년 이후 9년 만에 연 경제협력 행사다.

코트라가 6일(현지시간) 중국 베이징 더웨스틴 호텔에서 순방 부대 경제협력 행사를 개최했다. 무역·투자 상담회인 ‘한-중 비즈니스 파트너십’에서 우리 기업 58개사가 중국 파트너와 거래 상담을 하고 있다. 코트라

AD

코트라는 한-중 관계 복원에 따라 우리 기업의 중국 진출 기회를 재창출하고 협력을 증진하기 위해 행사를 마련했다. 행사는 무역·투자 상담회인 '한-중 비즈니스 파트너십'과 '한류 우수상품 쇼케이스' 등으로 진행했다.

우선 6일 아침부터 종일 진행된 한-중 비즈니스 파트너십에는 우리 기업 58개사가 참여했다. 특히 무역·투자 상담회에는 뷰티, 식품, 패션, 생활용품, 의약품 등 5대 소비재 산업군을 중심으로 우리 유망기업들이 나섰다. 현재 중국의 가치 소비 트렌드에 따라 '브랜드 소비재'와 지식재산권(IP)·콘텐츠 등 '서비스 상품' 기업들도 현장에서 주목받았다.

코트라는 이번 한-중 비즈니스 파트너십의 효과를 높이기 위해 중국 지역 20개 무역관을 모두 가동해 파트너를 모집했다. 베이징뿐 아니라 상하이, 칭다오, 선전 등 중국 전역에서 모여든 소비재·서비스 우수 기업 95개사가 잠재 파트너사로 함께했다. 중국 전자상거래 대표 기업 '알리바바', '징동'을 비롯해 콘텐츠 복합기업인 '텐센트'와 같은 대형 회사들이 우리 업체의 시장성을 현장에서 확인했다.

그간 코트라는 중국 지역에서 '1무역관 1유통망 협력 사업'을 추진하는 데 공을 들여왔다. 노력의 결실로 이번 비즈니스 파트너십 현장에서 모두 24건 수출 계약(계약액 총 4411만 달러) 성과를 올렸다.

비즈니스 상담장 외부에선 한류 우수상품 쇼케이스가 진행됐다. 중국 양대 온라인 플랫폼 중 하나인 'JD닷컴'과 라이브커머스 플랫폼 '더우인'이 참가해 우리 제품 입점 지원에 나섰다. 특히 더우인은 현장에서 30만 구독자를 보유한 한국 상품 전문 인플루언서가 직접 라이브 커머스를 진행했다. '왕홍'으로도 불리는 중국 현지 인플루언서는 14년간 K-뷰티를 전문으로 다룬 관록을 보이며 2시간 만에 20만위안(약 4000만원) 이상 판매 실적을 올렸다.

한편 이날 오후에는 중국기업 투자유치를 통해 우리 지역경제 활성화를 도모하는 '지자체 투자유치 설명회'도 진행됐다. 새만금개발청 및 경기, 경북, 경남, 전남, 충남 등 5개 지자체가 나서 지역별 투자환경과 인센티브를 소개했다. '우펑(吳?)' 한국투자홍보대사가 중국 기업의 해외투자 진출 전략을 발표해 눈길을 끌었다.





AD

강경성 코트라 사장은 "이번 한-중 비즈니스 파트너십은 9년 만에 중국에서 개최된 순방 연계 경제행사로, 양국 기업은 미래 지향적 협력 계기를 다시 마련했다"며 "이번 정상회담으로 조성된 한-중 우호 정서를 바탕으로 소비재, 서비스, 콘텐츠 분야를 중심으로 비즈니스 협력 기회를 적극 창출해 나가겠다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>