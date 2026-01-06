中 '짝퉁 다이소' 무무소, 중동서 'KR' 간판 사용…"정부 조치 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두바이·아부다비 매장서 'KOREA' 표기

서경덕 "한국 기업으로 오인할 우려 커"

중국 생활용품 유통업체 '무무소(MUMUSO)'가 중동 주요 도시 매장에서 한국을 연상시키는 'KR' 표기를 사용하고 있는 사실이 알려지며 논란이 일고 있다. 과거 한국 기업으로 오인하게 하는 마케팅으로 지적을 받았던 만큼 한류 이미지를 악용하고 있다는 비판이 다시 제기되고 있다.

아랍에미리트 두바이에 위치한 중국 생활용품 유통업체 '무무소' 간판에 표기된 'KR' 표시. 서경덕 교수 인스타그램

서경덕 성신여대 교수는 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "아랍에미리트(UAE) 두바이와 아부다비 등에 거주하는 한국인들의 제보를 통해 무무소 매장 간판에 'KOREA'의 약자인 'KR'이 사용되고 있다는 것을 알게 됐다"고 밝혔다.

서 교수는 "한국 브랜드 가치가 세계적으로 높아지자 간판 주변에는 아예 대놓고 'KOREA' 문구를 표기하고 있다"고 전했다.

무무소는 과거에도 한국 브랜드를 연상시키는 상호와 디자인을 활용해 논란을 빚은 바 있다. 2019년 관련 문제가 불거진 이후 한동안 'KR' 표기를 삭제하는 듯했으나 최근 다시 사용을 재개한 것으로 보인다.

서 교수는 글로벌 인기를 끌고 있는 한국 문화 콘텐츠인 '케이팝 데몬 헌터스'와 블랙핑크 로제의 '아파트'를 언급하며 "한국 관련 콘텐츠가 전 세계를 강타하다 보니 다시금 'KR'을 사용하는 것으로 판단된다"고 말했다.

특히 세계적인 관광 도시인 두바이에서 이러한 표기가 유지될 경우 현지 소비자나 관광객들이 무무소를 한국 기업으로 인식할 가능성이 높다는 우려도 나온다.





서 교수는 "중국 기업이 한국의 좋은 이미지를 이용해 한국 기업인 것처럼 영업하는 행위는 있을 수 없는 일이다"라며 "정부 차원에서 이 사안에 대해 주시하여 한류를 악이용한 중국 기업들에 대해 조치를 취해야 한다"고 강조했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

