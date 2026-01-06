[인사] 여수시
◇ 4급 승진
▲ 환경녹지국장 공주식 ▲ 농업기술센터소장 박희우 ▲ 상하수도사업단장 김종필 ▲ 보건소장 윤현정 ▲ 교육파견 신영자
◇ 5급 승진
▲ 시민소통담당관 직무대리 김철식 ▲ 홍보담당관 직무대리 조균익 ▲ 스마트정보과장 직무대리 이해진 ▲ 산업지원과장 직무대리 김정아 ▲ 관광과장 직무대리 정일권 ▲ 섬발전지원과장 직무대리 문치곤 ▲ 공영개발과장 직무대리 구제태 ▲ 식품위생과장 직무대리 박병철 ▲ 돌산읍장 직무대리 정록호 ▲ 삼산면장 직무대리 김현철 ▲ 중앙동장 직무대리 김희신 ▲ 광림동장 직무대리 나경숙 ▲ 미평동장 직무대리 정명숙 ▲ 만덕동장 직무대리 문채환
◇ 4급 전보
▲ 행정안전국장 박형열 ▲ 기획경제국장 고영준 ▲ 복지교육국장 한진숙 ▲ 도시건설국장 김문환 ▲ 교통도로국장 김광호(전남도 전입)
◇ 5급 전보
지금 뜨는 뉴스
▲ 총무과장 문장곤 ▲ 회계과장 이수남 ▲ 기획예산과장 남기복 ▲ 경제일자리과장 이 강 ▲ 신산업에너지과장 김상욱 ▲ 도서관운영과장 장혜숙 ▲ 노인장애인과장 김은주 ▲ 평생교육과장 정성숙 ▲ 해양정책과장 홍주성 ▲ 수산경영과장 김장환 ▲ 어업생산과장 서종선 ▲ 건설과장 배도선 ▲ 도시재생과장 장현철 ▲ 섬박람회대책과장 김진욱 ▲ 보건사업과장 김병훈 ▲ 농산물유통과장 박홍삼 ▲ 중부민원출장소장 이기숙 ▲ 소라면장 유수성 ▲ 율촌면장 배의준 ▲ 화정면장 김정남 ▲ 동문동장 김종준 ▲ 서강동장 조인천 ▲ 국동장 박정환 ▲ 문수동장 김수언 ▲ 주삼동장 직무대리 오병구 ▲ 섬박람회조직위 파견 김순희 ▲ 여순사건지원단 파견 박태석
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>