본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[M&A알쓸신잡]지갑부터 결제까지…네이버·두나무, ‘토큰경제’ 수직계열화 노린다

김대현기자

입력2026.01.07 06:50

시계아이콘02분 37초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'디지털화폐 플랫폼' 주도권 선점 포석
주가는 소강상태…합병소식 후 상승분 반납
"합병 과정서 성장 전략 구체화돼야"

지난해 인수합병(M&A) 시장에서 가장 주목받은 거래 중 하나는 단연 네이버파이낸셜과 두나무의 합병 발표였습니다. 특히 '디지털자산 슈퍼 플랫폼'의 탄생 가능성에 관심이 쏠립니다. 네이버는 국내 대표 포털로서의 트래픽과 인공지능(AI) 기술력을, 네이버파이낸셜은 결제·마이데이터 역량을, 두나무는 국내 최대 디지털자산 거래소인 업비트를 비롯한 인프라를 각각 보유하고 있기 때문입니다.

플랫폼 결합 넘어…지갑·결제·토큰 발행까지 수직 확장

앞서 네이버파이낸셜과 두나무는 지난해 11월26일 양사의 공식 합병을 발표했습니다. 지난해 9월 말 네이버와 두나무 간 M&A 소식이 확산되고 약 2개월 만이었죠. 네이버파이낸셜과 두나무는 포괄적 주식 교환을 통해 네이버파이낸셜의 100% 자회사로 두나무를 편입시킬 예정입니다. 합병 법인의 기업 가치는 약 20조원으로, 기존 네이버파이낸셜과 두나무가 각각 4조9000억원, 15조1000억원이며, 비율은 약 1대 3.06으로 산정했습니다.


이번 합병은 단순한 사업 확장이 아니라, 디지털화폐 생태계를 선점하기 위한 '선제적 질서 재편'이라는 평가가 나옵니다. 네이버는 2019년 물적분할한 네이버파이낸셜을 통해 이미 금융사업의 독립 기반을 갖춘 만큼, 업비트의 지갑 기반을 통해 결제·송금·토큰 발행 등으로 사업을 확장하는 것도 훨씬 수월한 상태입니다.

[M&A알쓸신잡]지갑부터 결제까지…네이버·두나무, ‘토큰경제’ 수직계열화 노린다
AD

두나무와 네이버 연합의 청사진은 크게 ▲토큰화 자산 시장 ▲페이먼트(지불) 시장 ▲스테이블코인(안전자산 연동 가상자산) 등으로 나눌 수 있습니다.


조태나 유진투자증권 연구원은 "두나무·네이버파이낸셜이 자산 토큰화 시장의 거래 인프라와 서비스를 제공하고, 페이먼트 분야는 네이버의 AI 기술과 두나무의 블록체인 기술을 융합해 새로운 결제 시장을 열게 될 것"이라며 "팀네이버와 두나무 모두 단순히 '플랫폼' 구조에서 벗어나 완전히 다른 차원의 가치를 창출하는 글로벌 기업으로 성장할 전망"이라고 내다봤습니다.


김소혜 한화투자증권 연구원은 "이번 딜은 이해진 네이버 의장이 큰 의지를 갖고 직접 추진해온 것으로 파악된다"며 "스테이블코인 및 블록체인 역량의 대대적인 강화를 통한 새로운 금융 인프라 선점과, 커머스, 콘텐츠 등 네이버 서비스의 전면적인 글로벌화를 노리는 전략으로도 볼 수 있다"고 강조했습니다.

글로벌 자산 토큰화, 美 중심으로 속도전

국제적으로도 이미 모든 금융자산의 토큰화가 이뤄지기 시작했습니다. 토큰화는 각 자산이나 권리 등을 블록체인 상의 '디지털 토큰' 형태로 바꾸는 것을 말합니다.


조태나 연구원은 "달러, 머니마켓펀드(MMF), 주식, 채권, 부동산 등 대체자산 순으로 토큰화가 진행되고 있다"며 "미국은 다음 목표로 상장 주식 및 채권의 토큰화를 추진 중"이라고 설명했습니다. 올해 '디지털 자산 시장 명확성 법안(CLARITY Act·클래리티법)'이 통과하게 되면 미국은 2~3년 내 주식, 채권의 토큰화가 완료됩니다.

[M&A알쓸신잡]지갑부터 결제까지…네이버·두나무, ‘토큰경제’ 수직계열화 노린다

박성제 하나증권 연구원은 "나스닥 상장사 코인베이스글로벌은 미국 내 최대 암호화폐 거래소로, 현물·파생상품, 기관투자자 대상 수탁(커스터디), 이자 제공, 자체 블록체인 솔루션(Base) 등을 아우르는 종합 금융서비스 플랫폼으로 진화 중"이라며 "엄격한 법정 규제 준수, 스테이블 코인 파트너십, 대형 기관 고객 유치 등으로 점유율을 확대하고 있다"고 분석했습니다.


증권 업계에 따르면 글로벌 스테이블코인 페이먼트 시장 규모는 올해 2조9000억달러에서 2030년 56조6000억달러로 확대될 것으로 전망됩니다. 이용자의 요청을 이해하고 행동까지 수행하는 'AI 에이전트'의 연결성도 커졌습니다.


가령 온라인 결제서비스 업체 페이팔은 AI챗봇인 퍼플렉시티 등에서 사용자가 대화를 통해 상품을 탐색하고 바로 결제까지 할 수 있는 기능을 선보였습니다. 소비자는 웹사이트 탐색부터 장바구니, 결제에 이르는 긴 흐름 없이, 질문과 대화, 클릭만으로 쇼핑을 마무리 짓는 단순명료한 서비스를 누릴 수 있고, 이 모든 과정에 스테이블 코인을 활용될 경우 결제 효율이 극대화될 수 있습니다.


이에 따라 우리나라 금융당국도 인프라 정비에 나섰습니다. 한국은행은 지난해 "스테이블코인은 기존 화폐 시스템을 보완할 수 있는 가능성을 보이지만, 시스템 리스크와 신뢰 구조 확보가 과제"라고 강조한 바 있습니다. 특히 원화 기반 스테이블코인의 도입과 규제 수립 여부가 향후 합병법인의 전략에 직접적인 영향을 미칠 전망입니다.

당국·투자자 설득 절차 남아…사업 구조와 수익모델 투명성 확보돼야

다만 실제 투자 시장 반응은 다소 엇갈렸습니다. 합병 소식이 호재로 작용하며 코스피시장에서 네이버(NAVER)의 주가가 이틀 만에 22만원 대에서 27만원대까지 수직상승하기도 했지만, 현재는 그 상승분을 일부 반납한 상태죠.


서정연 신영증권 연구원은 "'중복 상장'에 대한 투자자들의 아픈 기억이 반영돼 주가 반응은 기대보다 미진했다"고 평가했습니다. 그는 "시장의 많은 우려와 기다림에 대한 기회비용의 계산도 그 자체로 매우 합리적인 의견"이라며 "합병 진행 과정에서 성장 전략이 구체화해야 네이버 주주들이 다시금 장기 성장에 대한 긍정적인 회로를 가동할 수 있을 것"이라고 했습니다.

[M&A알쓸신잡]지갑부터 결제까지…네이버·두나무, ‘토큰경제’ 수직계열화 노린다

공정거래위원회 심사 및 관련 규제 설립, 주주총회 특별 결의 등 절차도 남았습니다. 조태나 연구원은 "공정위 승인 과정에서 기존 정부의 금융·가상자산 분리(금가분리) 원칙이 걸림돌이 될 수 있지만, 최근 금융당국이 일부 규제 완화 가능성을 언급한 바 있다"며 "네이버파이낸셜은 금융업 인가를 받은 금융회사가 아니라 전자금융거래법에 따라 등록된 전자금융업자라는 점도 부담이 적게 작용한다"고 짚었습니다.


합병과 관련된 주주총회는 올해 5월22일로 예정돼 있습니다. 포괄적 주식교환의 경우 주주총회 특별결의 사안으로 출석 주주의 3분의 2 이상의 찬성이 필요합니다. 김소혜 연구원은 "정부당국 심사 및 주주 이해관계가 협의되면서 최종 딜이 문제없이 진행될 가능성은 높다"며 "딜 클로징까지는 최소 6개월 이상의 시간이 걸릴 것"이라고 예상했습니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

결국 올해 국내 디지털자산 생태계는 '투기'에서 '인프라 확립' 단계로 넘어가는 변곡점을 맞을 전망이며, 네이버와 두나무의 결합은 그 시작을 알리는 신호탄이 될 것으로 보입니다. 향후 1~2년간의 전략 실행 과정에서 그 신호의 파급력이 어디까지 미칠지, 시장은 주목하고 있습니다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
2026 새해 바뀌는 것
  • 25.12.3110:21
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입

    내년 산림재난대응단이 신설돼 운영된다. 기존에 분산됐던 기능을 하나의 창구로 통합해 대응력을 강화한다는 취지다. 또 임업 스마트팜 신규 도입 등으로 청년의 산촌 유입을 유도한다. 산림청은 이 같은 내용의 '새해 달라지는 산림정책'을 31일 발표했다. 달라지는 산림정책은 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고 산촌 인구 유입 촉진, 산주 소득 확대를 통해 지역소멸 위기 극복에 동참하는 데 초점이 맞춰진다. 먼

  • 25.12.3109:00
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다

    내년부터는 유치원과 어린이집을 다니는 4세 유아도 무상교육 및 보육비 지원 대상이 된다. 아이돌봄 서비스 지원 대상은 중위소득 200%에서 250% 이하 가구로 늘어난다. 대학생과 대학원생은 가구 소득에 상관없이 모두 등록금 대출을 받을 수 있다. 기획재정부는 31일 교육·보육·가족 분야에서 이뤄지는 다양한 정책 변화를 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 발간했다. 책자에 따르면 내년부터 유치원과 어린이집

  • 25.12.3109:00
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제

    내년부터 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세가 도입된다. 다자녀 가구에 대한 신용카드 공제 한도를 1인당 100만원 확대하고 보육수당 비과세도 늘린다. 웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 10% 세액공제도 신설된다. 기획재정부는 31일 내년부터 고(高)배당 상장회사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하는 배당소득 분리과세를 도입한다. 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당액)이 40% 이상(배

  • 25.12.3109:00
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화

    정부가 내년부터 환경·에너지·기상 분야 제도를 대폭 손질한다. 기후위기 대응과 탄소중립 이행을 가속하는 한편, 폭염·지진 등 복합재난에 대비한 국민 안전망을 강화한다. 기획재정부가 31일 발간한 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 자료집에 따르면 기후에너지환경부와 기상청을 중심으로 총 20여 개의 환경·에너지·기상 관련 제도가 새로 도입되거나 개편된다. 정부는 우선 내년부터 무공해차 보급 확대를 위한 금융지원

  • 25.12.3109:00
    국민연금 보험료율 9%→9.5%
    국민연금 보험료율 9%→9.5%

    내년부터 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 오른다. 생계와 의료, 주거, 교육 등 각종 급여의 산정 기준이 되는 중위소득이 4인 가족 기준 6.51%로 오른다. 이에 따른 월 최대 생계급여액은 207만8000원으로, 200만원을 넘기는 것은 이번이 처음이다. 기획재정부는 내년부터 변화하는 보건·복지·고용 정책들을 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 31일 발간했다. 내년에는 국민연금법 개정안 시행에 따라 국민연금

기획
AI시대, 일자리가 바뀐다
  • 26.01.0208:53
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있다는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크 팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것

  • 26.01.0207:00
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

이슈
CES 2026
  • 26.01.0614:38
    사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다
    사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다

    현대자동차그룹이 '인공지능(AI) 로보틱스' 전략을 구현하기 위해 구글 딥마인드와 손잡았다. 앞서 정의선 현대차그룹 회장은 신년사에서 "AI는 충분히 승산 있는 게임"이라며 AI 역량 내재화를 강조했는데 이를 구체화하기 위한 본격 행보에 돌입한 것이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 두뇌에 생성형 AI 모델 '제미나이'를 이식해 사람과 자연스럽게 상호작용하며 빠르게 추론·대응하도

  • 26.01.0613:46
    SK하이닉스, HBM4 16단 48GB 첫 공개…곽노정, 엔비디아와 회동(종합)
    SK하이닉스, HBM4 16단 48GB 첫 공개…곽노정, 엔비디아와 회동(종합)

    SK하이닉스는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 16단 48GB 제품을 처음으로 공개했다. 이 제품은 앞서 나온 HBM4 12단 36GB의 후속 모델로 업계 최고 속도인 11.7Gbps를 구현했다. SK하이닉스는 "고객사 일정에 맞춰 개발이 순조롭게 진행되고 있다"고 설명했다. SK하이닉스는 올해 HBM 시장에서 주력으로 사용될 5세대 HBM(HBM3E) 12단 36GB

  • 26.01.0611:11
    현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합)
    현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합)

    현대자동차그룹이 구글 딥마인드와 '피지컬 인공지능(AI)' 분야 협력을 선언하면서 AI 로봇 개발에 가속도가 붙을 전망이다. 계열사별로 로봇 개발을 나눠 맡아 생태계를 조성하고 2028년까지 연 3만대 로봇을 생산할 수 있는 체계를 갖출 방침이다. 산업 현장에서는 인간과 로봇이 협력하는 모델을 구축한다. 로봇이 부품 분류나 조립 같은 정신적·신체적 피로도가 높은 작업을 맡는 대신 인간은 부가가치가 높은 역할을 수행하면

  • 26.01.0610:54
    현대차 휴머노이드에 '제미나이' 심다(종합)
    현대차 휴머노이드에 '제미나이' 심다(종합)

    현대자동차그룹이 '인공지능(AI) 로보틱스' 전략을 구현하기 위해 구글 딥마인드와 손잡았다. 앞서 정의선 현대차그룹 회장은 신년사에서 "AI는 충분히 승산 있는 게임"이라며 AI 역량 내재화를 강조했는데 이를 구체화하기 위한 본격 행보에 돌입한 것이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 두뇌에 생성형 AI 모델 '제미나이'를 이식해 사람과 자연스럽게 상호작용하며 빠르게 추론·대응하도

  • 26.01.0610:51
    인텔리빅스, 똑똑한 'AI 눈'으로 글로벌 시장 공략 나서
    인텔리빅스, 똑똑한 'AI 눈'으로 글로벌 시장 공략 나서

    인텔리빅스가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에 2년 연속 참가하며 글로벌 시장 공략에 나선다. 인텔리빅스는 특수 인공지능(AI) 카메라 '빅스올캠'으로 CES 2026 혁신상을 수상했다. AI 기반 시각언어모델(VLM) 이 탑재된 차세대 AI 카메라인 빅스올캠은 눈·비·안개 등 악천후 환경에서도 최대 200m 거리 객체를 정확히 인식한다. 단순 탐지를 넘어 AI가 상황을 이해·판단해

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기