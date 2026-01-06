[CES 2026]인텔리빅스, 똑똑한 'AI 눈'으로 글로벌 시장 공략 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2년 연속 참가…CES 혁신상 수상

빅스올캠, 젠 AMS 등 대표 상품 전시

최은수 대표 "수주로 연결되는 AI 증명"

인텔리빅스가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에 2년 연속 참가하며 글로벌 시장 공략에 나선다.

AD

인텔리빅스는 특수 인공지능(AI) 카메라 '빅스올캠'으로 CES 2026 혁신상을 수상했다. AI 기반 시각언어모델(VLM) 이 탑재된 차세대 AI 카메라인 빅스올캠은 눈·비·안개 등 악천후 환경에서도 최대 200m 거리 객체를 정확히 인식한다.

단순 탐지를 넘어 AI가 상황을 이해·판단해 경보를 발령하고, 사고 보고서까지 자동 생성한다. AI가 단순 분석 도구를 넘어 현장에서 판단하고 행동하는 '에이전트'로 진화했음을 보여주는 사례다.

함께 전시되는 '젠(Gen) AMS'는 기존 영상관제시스템(VMS)의 한계를 넘어, 영상 관제 전 과정을 자동화한 차세대 AI 운영체계다.

젠 AMS는 탐지→경보→보고로 이어지는 관제 전 과정을 AI가 수행한다. 사고 대응 골든타임을 획기적으로 단축하고 관제 인력의 업무 부담을 대폭 줄인다.

인텔리빅스는 이번 CES를 단순 기술 홍보가 아닌 글로벌 파트너십 확대와 실질적 비즈니스 성과 창출을 위한 전략적 무대로 설정했다.

최은수 인텔리빅스 대표는 "CES 2026은 누가 AI로 실제 문제를 해결하는 혁신가인가를 묻는 자리"라며 "빅스올캠과 젠 AMS를 통해 현장에서 작동하는 AI, 수주로 연결되는 AI를 증명하겠다"고 말했다.





AD

인텔리빅스 부스는 유레카파크 내 한국관에 위치하며, 전시 기간 글로벌 기업·지자체·바이어를 대상으로 현장 시연 및 비즈니스 미팅을 진행할 예정이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>