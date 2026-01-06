'패션에서 로봇까지'…최병오 형지 회장, 방중 간담회서 신사업 비전 제시

K패션 기업 중 유일하게 참석

시니어웨어러블 로봇 발표 호평

패션그룹형지는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문 계기로 경제 사절단에 참여한 형지 최병오 회장이 지난 5일 양국 20개 핵심 기업 참석한 사전간담회에 참석해 시니어웨어러블 로봇 발표로 호평을 받았다고 6일 밝혔다.

최 회장은 이재명 대통령, 허리펑 중국 국무원 부총리를 비롯해 삼성전자, 현대자동차그룹, SK그룹, LG그룹 등 주요 그룹 총수들과 함께 간담회에 참석했다. 이날 간담회에는 총 10개 기업이 참석했으며 패션 기업인으로는 유일하게 최 회장이 참석했다.

지난 5일 이재명 대통령의 방중 기간 열린 한·중 비즈니스 포럼에서 이대통령이 발언하는 가운데 최병오 패션그룹형지 회장(무대로부터 두 번째줄 우측 두 번째)이 박수를 치며 호응하는 모습. 형지그룹 제공.

최병오 회장은 간담회 자리에서 형지의 발자취를 소개하며, '빠오시니아오그룹' 계열사 '보노(BONO)'와 설립한 합자법인 '상해엘리트'를

통해 중국 프리미엄 교복 시장에 안착한 성공 경험을 공유했다. 이어 중국 사업의 노하우를 바탕으로 현재 형지엘리트에서 진행하고 있는 '시니어 웨어러블 로봇' 사업에 대해 발표했다.

같은 날 저녁 한중 정상 회담 직후에는 이재명 대통령과 시진핑 주석을 비롯해 소수의 주요 기업인들이 참석한 국빈 만찬에도 함께했다. 만찬에는 20개 기업만이 참석했다.





패션그룹형지 관계자는 "이번 방중 경제사절단 동행은 패션 산업을 AI, 로봇, 데이터 영역으로 확장하려는 형지의 의지를 대외적으로 널리 알린 자리였다"며 "더욱 공고해진 한·중 협력 네트워크를 바탕으로 스마트 의류 산업의 패러다임을 바꾸는 선도 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

