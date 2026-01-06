국세청, 캄보디아와 '초국가 범죄 연계 역외탈세 대응' 강화키로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한·캄보디아 국세청장회의

국세청이 캄보디아와 초국가 범죄와 연계한 역외탈세 대응을 위해 과세정보교환 등 상호협력 관계를 증진하기로 했다.

국세청은 5일 서울에서 제4차 한·캄보디아 국세청장회의를 개최하고 이같은 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.

5일 임광현 국세청장(왼쪽)과 꽁 위볼 캄보디아 국세청장이 국세청장회의를 열고 기념사진 촬영을 하고 있다. 국세청

이번 회의는 양국이 2024년 전략적 동반자 관계를 수립한 이후 처음 열린 국세청장회의다. 세정협력을 한층 강화함으로써 한국 기업과 교민의 경제활동을 체계적으로 지원하는 계기가 될 것으로 국세청은 기대하고 있다.

이날 임광현 청장은 온라인 스캠·인터넷 도박 등 초국가 범죄를 통한 불법 자금 이전과 상대국에 소득·재산을 은닉하는 역외탈세 행위에 효과적으로 대응하기 위해서는 과세당국 간 활발한 정보교환이 중요하다는 점을 강조했다. 국세청은 과세정보 교환 확대 및 활용방안을 논의하기 위해 캄보디아와 정보교환 실무자 회의도 정례적으로 개최하며 정보협력을 강화해 나가고 있다.

양국은 디지털 환경 속에서 세무행정이 나아가야 할 방향에 대한 논의도 진행했다. 국세청은 '국세행정의 AI 대전환'을 통해 ▲납세편의 증진 ▲공정 과세 ▲세정 효율성 제고를 위한 혁신 과제를 추진하고 있다.





이번 회의에서 양국 국세청장은 과세당국 간 세정 경험 공유와 진출기업 지원을 골자로 하는 세정협력에 관한 양해각서(MOU)에도 서명했다. 한·캄보디아 국세청은 MOU를 기반으로 지금까지 이어온 파트너십을 더욱 강화하고, 양국에서 활동 중인 기업을 함께 지원해나갈 계획이다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

