양주시, '2026 새해농업인실용교육' 열기 후끈…접수율 123% 기록

경기 양주시가 지속가능한 농업 발전과 지역 농업인의 경쟁력 제고를 위해 추진 중인 '2026년 새해농업인실용교육'이 농업인들의 뜨거운 관심 속에 순항하고 있다.

양주시가 지속가능한 농업 발전과 지역 농업인의 경쟁력 제고를 위해 추진 중인 '2026년 새해농업인실용교육'이 농업인들의 뜨거운 관심 속에 순항하고 있다. 양주시 제공

지난달 12일부터 시작된 이번 교육은 오는 23일까지 총 15일간 양주시농업기술센터에서 진행된다. 시는 ▲영농기술 ▲농촌자원 ▲농업경영·마케팅 등 3개 분야 총 17개 과정을 편성해 약 700명의 농업인을 대상으로 교육을 실시 중이다.

특히 이번 교육은 모집 단계부터 화제를 모았다. 당초 계획했던 700명을 크게 넘긴 871명이 접수하며 123%의 높은 접수율을 기록해 배움에 대한 양주 농업인들의 뜨거운 열의를 입증했다.

양주시는 급변하는 농업 환경과 기후 변화에 대응하기 위해 올해 7개 과정을 새롭게 개설하며 교육의 질을 대폭 높였다. 주요 신설 과정으로는 ▲청년농업인 대상 챗GPT(AI) 활용 교육 ▲표고버섯 스마트팜 재배기술 ▲이상기후 대비 배 재배기술 ▲농작업 안전(중대재해예방) 등이 포함되어 현장 문제 해결 역량 강화에 집중했다.

교육 일정은 지난달 농업인 리더, 고추, 배, 벼농사 교육을 마쳤으며, 1월에는 ▲6일 청년농업인·농작업안전 ▲7일 콩 ▲8일 농업세무 ▲12일 농촌체험농장 운영자 ▲14일 여성농업인 ▲15일 로컬푸드·도시텃밭초보농부 ▲16일 도시텃밭전문가 ▲20일 미생물 ▲22일 식문화 ▲23일 양봉 과정이 차례로 진행될 예정이다.





양주시 농업기술센터 관계자는 "이번 교육은 농업인들이 한 해 영농 계획을 과학적으로 설계하고 변화하는 농업 트렌드에 능동적으로 대처할 수 있도록 준비했다"며 "교육 종료 후에도 종합 평가와 의견 수렴을 통해 현장 중심의 교육 프로그램을 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

